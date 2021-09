ASML-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die ASML-Aktie befindet sich bereits seit 2010 in einem Aufwärtstrend, der Anfang 2019 noch einmal an Dynamik hinzugewonnen hat. So kam es in den vergangenen Wochen regelmäßig zu neuen Rekordständen. Die aktuelle Bestmarke datiert vom 15. September und liegt bei 764,40 Euro. In den letzten Tagen tendierte das Papier wieder etwas schwächer. Positiver Nebeneffekt ist, dass hierdurch der überkaufte Zustand abgebaut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung