Diese Woche rufen ASICS und Disney Familien und Freunde auf, sichauf ihre inneren Superkräfte zu konzentrieren und gemeinsam sportlichaktiv zu werden.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/714247/ASICS_Disney.jpg )Den mit Spannung erwarteten Film von Disney-Pixar DieUnglaublichen 2 zeigen die Kinos in [ENTER COUNTRY] am [INSERT EXACTMARKET LAUNCH DATE]. ASICS und Disney haben dies zum Anlass genommen,gemeinsam eine Reihe von Aktivitäten und Produkten herauszubringen,zu denen sie von den Unglaublichen angeregt wurden.DISNEY IN LIMITIERTER AUFLAGE-PIXAR DIE UNGLAUBLICHEN 2 X ASICSSCHUHKOLLEKTION FÜR DIE GANZE FAMILIE:Fans erhalten die Gelegenheit, mit einer exklusiven Kollektion ausfünf Modellen in limitierter Auflage den "Super"-Look zu kreieren mitDisney-Pixar Die Unglaublichen 2 x ASICS Schuhen ? inspiriert durchdie legendären Fähigkeiten und Stile jeder Figur:GEL-QUANTUM(TM) 180 2 ? Mr. Incredible:Als Inbegriff von Komfort und Vielseitigkeit vereint der SchuhGEL-QUANTUM(TM) 180 2 Kraft mit Street-Style. Er zeichnet sich durcheinen 180-Grad-GEL-Schutz aus und verfügt über einenmaßgeschneiderten "Mr. Incredible"-Füßling.DYNAFLYTE 2(TM) ? The Parr Family:So schnell wie ein Wimpernschlag. Der Schuh DYNAFLYTE 2(TM) istleicht, schnell und seine FlyteFoam(TM)-Zwischensohle in ganzerSchuhlänge harmoniert mit dem Fuß des Läufers und sorgt bei jedemSchritt für ein ausgezeichnetes Abfedern. Der Schuh entstand inAnlehnung an die Kräfte der ganzen Familie Parr und zeichnet sichdurch einen dynamischen Figuren-Füßling aus, eine auf die Fersegeprägte, reflektierende Incredibles-Maske und ein Design, das ohneSchnürsenkel auskommt.GEL-NIMBUS 20(TM) ? Edna Mode:Der GEL-NIMBUS 20(TM) ist eine Ovation an die ultimativeKostümdesignerin Edna Mode und der Schuh für all die weiblichenSuperhelden da draußen. Mit seinem Obermaterial aus glitzerndemNetzgewebe, der Satinlasche und maßgeschneidertem Füßling ist es nurangemessen, dass diese Hommage an Edna Mode von allen Schuhen dieserKollektion am stylishsten ist.GEL-KENUN KNIT(TM) ? Frozone:Der GEL-KENUN KNIT(TM) findet einen Mittelweg zwischen Stil undLeistung. In Anlehnung an Frozones eigenen "Superanzug" zeichnet sichder GEL-KENUN KNIT(TM) durch eine Ferse in eisblauerGEL(TM)-Technologie und ein elegant-modernes Strickdesign aus. Dieserleichte, atmungsaktive Schuh mit GEL(TM)-Abfederungstechnologie gibtseinen Fans das Gefühl, dass sie über Eis hinweggleiten.GEL-QUANTUM 360 GS(TM) Kid's ? Dash:Der Kinderschuh GEL-QUANTUM 360 GS(TM) mit360-Grad-GEL(TM)-Abfederungstechnologie wurde dazu entworfen, jedesRennen zu meistern. Um diesen abgefederten Schuh mit Glitzerstreifenund reflektierender Incredibles-Maske an der Ferse, der an Dash Parrerinnert, einzuholen, muss man verdammt schnell sein.Die Schuhkollektion Disney-Pixar Die Unglaublichen 2 x ASICS wirdin allen ASICS-Läden und auf ASICS.com ab dem 1. Juli 2018 erhältlichsein.SUPERPOWER-WORKOUT-VIDEOS:Fünf ASICS FrontRunners ? die Markenbotschafter für Bewegung ?sind in fünf (60 Sekunden dauernden) Superkräfte-Workout-Videos(https://youtu.be/3CnS-B1He88) zu sehen, die Familien ermunternsollen, sich gemeinsam körperlich zu betätigen. Jeder FrontRunnerentstand in Anlehnung an eine der Schlüsselfiguren aus Disney-PixarsDie Unglaublichen 2: Dr. Moritz Tellmann (angelehnt an Mr.Incredible) in Super Strength, Hanna Hansen (angelehnt an Elastigirl)in Super Stretch, Charly Dankwa (angelehnt an Frozone) in SuperBalance, Chey Kemp (angelehnt an Dash) in Super Speed und JulieBjarnes (angelehnt an Violet) in Super Stealth."INCREDIBLE FAMILY WORKOUT"-KLASSEN IN ASICS-LÄDEN:Ab Mitte Juli bietet ASICS in seinen Flagship-Stores "IncredibleWorkout Classes" an. Sie finden in öffentlichen Bereichen in LondonsOxford Street, in Amsterdam, Brüssel, Berlin, Köln und Wien statt.Freiberufliche Fitnesstrainer bieten mittwochs und samstags amNachmittag kostenfreie Sportklassen für Familien an.Die Gesellschaft, in der wir leben, bewegt sich weniger als jedevor ihr in der Geschichte der Menschheit. ASICS richtet sich antausende Familien und will sie dazu anregen, sich gemeinsam sportlichzu betätigen. Dies baut auf ASICS vor Kurzem lancierte, weltweiteMarkenkampagne I MOVE ME(TM) auf, die Menschen aufruft, aktiv zuwerden und sich zu bewegen ? ganz egal, wer sie sind und wie sie sichbewegen. Dies spiegelt auch Disneys Healthy Living Commitment wider,wonach versucht wird, die ganze Familie dabei zu unterstützen und zumotivieren, glücklicher und gesünder zu leben, durch bessereErnährung und mehr gemeinsame Aktivitäten.Redaktionelle Hinweise:Disney-Pixar Die Unglaublichen 2 x ASICS Schuhkollektion:Mr. Incredible Video -https://youtu.be/urBDRK9112gElastigirl Video -https://youtu.be/rFqQ224hmWAFrozone Video - https://youtu.be/O0bcjCcsV7AViolet Video -https://youtu.be/n7xJgalIVFQDash Video -https://youtu.be/aP6Owhc2vxoSuperpower-Workout-Videos:Hashtags:- #incredibles2- #imovemeWeitere Informationen finden Sie unter: http://www.asics.comÜber Disney-Pixars Die Unglaublichen 2In "Die Unglaublichen 2" ist Helen (Stimme von Holly Hunter)aufgerufen, eine Kampagne zu leiten, um die Supers zurückzubringen,während Bob (Stimme von Craig T. Nelson) die alltäglichen Eskapadendes "normalen" Lebens zuhause managt, mit Violet (Stimme von SarahVowell), Dash (Stimme von Huck Milner) und Baby Jack-Jack ? dessenSuperkräfte schon bald zum Vorschein kommen. Die Mission droht jedochzu scheitern, als ein neuer Bösewicht auf der Bildfläche erscheint,der einen brillanten und gefährlichen Plan verfolgt, der allesbedroht. Aber die Parrs drücken sich vor keiner Herausforderung,besonders nicht mit Frozone (Stimme von Samuel L. Jackson) an ihrerSeite. Und genau das macht diese Familie so unglaublich Incredible.Drehbuch und Regie von Brad Bird ("Der Gigant aus dem All","DieUnglaublichen ? The Incredibles", "Ratatouille") und produziert vonJohn Walker ("Die Unglaublichen ? The Incredibles", "A World Beyond")und Nicole Grindle ("Sanjays Super Team" (Kurzfilm), "Toy Story 3",Koproduzentin), Disney-Pixars "Die Unglaublichen 2" kommt am 13. 