ASICS: Umsatzrückgang in den wichtigsten Märkten!

Liebe Leser,

durch ein schwieriger gewordenes Einzelhandelsumfeld in ASICS wichtigsten Märkten ging der Umsatz in den ersten 9 Monaten um 7,2% zurück, was in erster Linie am internationalen Geschäft lag. Auf dem Heimatmarkt hielt sich der Rückgang mit 3,6% in Grenzen. Nur in Asien konnte ASICS den Umsatz deutlich steigern. Unterm Strich stieg der Gewinn um 22,9% auf 18,69 Mrd Yen. Mit Blick auf die Produkte wurden mehr Laufschuhe verkauft, während die Sportbekleidungen eher in den Regalen liegen blieben.

An Innovationen mangelt es ASICS nicht

Damit die Geschäfte wieder überall prächtig laufen, setzt ASICS auf den Fünfjahresplan „Asics Growth Plan 2020“. In Deutschland scheint ASICS gut voranzukommen. Der Konzern wächst derzeit im unteren einstelligen Prozentbereich und damit schneller als der Markt. Den größten Anteil daran hat die Kategorie Running, also das Geschäft mit

Laufschuhen und Laufkleidung. Im Sporthandel hat sich ASICS als Nummer 3 etabliert. Diese Position wird weiter ausgebaut.

Markenbotschafter ist unter anderem Elyas M’Barek. Die Sportswear-Marke setzt mit dem bekannten deutschen Schauspieler (Fack Yu Göhte) für Marketing-Kampagnen erstmals auf ein prominentes Gesicht außerhalb der Sportszene. Weitere Werbeträger sind Jan Frodeno, Felix Neureuther und Julia Görges. An Innovationen mangelt es ASICS auch nicht. Mitte des Jahres kommt in der Neuauflage des Klassikers Kayano ein ganz neues Material zum Einsatz.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse