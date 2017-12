ASICS: Umsatzrückgänge in Europa und Amerika!

Liebe Leser,

ASICS musste im 1. Quartal einen Umsatzrückgang um 4% auf 113,1 Mrd Yen hinnehmen. Bereinigt um Wechselkursveränderungen ging der Umsatz um 1,3% zurück. Immerhin sorgten Währungseffekte dafür, dass der Gewinn um 0,4% auf 9,4 Mrd Yen stieg. Sowohl in der Heimat als auch in Amerika und Europa schrumpfte der Umsatz. Zweistellige Zuwächse im asiatisch-pazifischen Raum reichten nicht, um diese Rückgänge auszugleichen. In Japan schrumpfte der Umsatz um 2,6%, in Amerika um 5,3%, und in Europa musste ASICS sogar einen Rückgang um 12,9% hinnehmen.

ASICS will seine Position auf dem Sport- und Runningmarkt weiter zementieren

Der Gewinn war in Europa ebenfalls stark betroffen und verzeichnete einen Rückgang um 43%. Begründet wurden die schwachen Geschäfte mit Veränderungen in der Einzelhandelsbranche und einem intensiveren Wettbewerb. Deutlich besser sah es in den übrigen Regionen aus, was insbesondere auf deutliche Zuwächse in China zurückzuführen war.

Aufgrund negativer Wechselkursveränderungen und höherer Investitionen in den Ausbau der digitalen Angebote sank das operative Ergebnis um 14,1% auf 13,2 Mrd Yen. ASICS will seine Position auf dem Sport- und Runningmarkt weiter zementieren. Auch wenn die Marke historisch gesehen immer für ihre technisch versierten Laufschuhe bekannt war, schwört sich der Konzern zunehmend auf Sport- und Laufbekleidung ein – und wird dabei immer modischer.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.