ASICS HEBT DIE PRODUKTPERSONALISIERUNG AUF DIE NÄCHSTE STUFE META : Time : Trials -- Launch der weiterentwickelten METASPEED™ + SERIE

Berlin (ots/PRNewswire) -ASICS kündigt heute die neuesten Updates seiner rekordverdächtigen METASPEED™-Serie an und hebt sowohl Qualität als auch Leistung auf die nächste Stufe.Aufbauend auf den bahnbrechenden Erfolg der ersten METASPEED™-Modelle, die 2021 eingeführt wurden, hat ASICS für den Product-Launch des neuen METASPEED™ EDGE+ und METASPEED™ SKY+ die von seinen Elite-Athlet*innen im Wettkampf gesammelten Daten genutzt, um das Produktdesign zu optimieren. Dabei wurden auch die beiden wichtigsten Laufstile berücksichtigt, damit alle Läufer*innen ihre persönliche Bestleistung erbringen und schnellere Zeiten erzielen können.METASPEED™ + SERIE - VERHELFEN ATHLET*INNEN ZU GOLDMEDAILLENSeit der Markteinführung haben die METASPEED™-Modelle Elite-Läufer*innen geholfen, mehrere Medaillen bei internationalen Wettkämpfen zu gewinnen. Darunter Goldmedaillen beim Triathlon der Männer und Frauen in Tokio 2020. Darüber hinaus wurden mehr als 200 persönliche Bestleistungen erzielt, Tendenz steigend.Das einzigartige Design des METASPEED™ SKY+ ist ideal für kurze Sprints, das METASPEED™ EDGE+ Modell hingegen eignet sich besonders für Läufer*innen, die Wert auf ihre Schrittfrequenz legen und auf ihren Laufstil achten. Die Entwicklung basiert auf entscheidenden Erkenntnissen der Wissenschaftler*innen des ASICS Institute of Sport Science (ISS): Athlet*innen erbringen bessere Leistungen, wenn sie in Schuhen laufen, die optimal auf ihren Laufstil abgestimmt sind.Beide Modelle verfügen über ein größeres Volumen des FF BLAST™ TURBO Foam und eine gezieltere Platzierung der Carbonplatten, um sicherzustellen, dass Läufer*innen ihre Schrittlänge erweitern und eine höhere Geschwindigkeit auf eine Art und Weise aufbauen können, die ihrem natürlichen Laufstil entsprechen.Die Sportwissenschaftler*innen des ISS konnten messen, dass diese Produktverbesserungen für Spitzensportler*innen besser geeignet sind, und sie ihre Laufperformance steigern konnten. Erste Tests haben bereits gezeigt, dass der METASPEED™ SKY+ und der METASPEED™ EDGE+ die Laufökonomie um mehr als 2 % im Vergleich zu den traditionellen ASICS-Modellen1 steigern konnten.METASPEED™ SKY+Der METASPEED™ SKY+ wurde entwickelt, um Läufer*innen zu helfen, schneller zu werden, indem er ihre Schrittlänge erheblich vergrößert. Dank des energiegeladenen FF BLAST™ TURBO Foam und der präzise platzierten Carbonplatte, wird eine spürbare Rückfederung erzielt, mit der Läufer*innen mehr Energie sparen und ihr Tempo in den späteren Phasen des Laufens beibehalten.Der METASPEED™ SKY+ ist ab dem 14. Juni 2022 im Handel erhältlich.METASPEED™ EDGE+Der METASPEED™ EDGE+ wurde entwickelt, um Läufer*innen mit hoher Schrittfrequenz zu helfen, schneller zu laufen, indem er ebenfalls die Schrittlänge vergrößert und somit eine bessere Kontrolle des Laufstils ermöglicht. Läufer*innen, die dieses Modell tragen, erzielen dank des energiegeladenen Zwischensohlenschaums und einer vorwärtstreibenden Carbonplatte ein schnelleres Laufergenbis.Der METASPEED™ EDGE+ ist ab dem 14. Juni 2022 erhältlich.Die METASPEED™ + Serie wurde zusammen mit einigen der besten Athlet*innen der Welt entwickelt und getestet. Eilish McColgan testete einen der ersten Prototypen beim Ras Al Khaimah Halbmarathon 2022. Sie stellte eine persönliche Bestleistung und einen britischen Rekord von einer Stunde, sechs Minuten und 26 Sekunden auf, womit sie den bisherigen Rekord um 21 Sekunden verbesserte. Athlet*innen wie Julien Wanders und Mekdes Woldu haben ebenfalls Bestzeiten mit den Prototypen erzielt und werden bei den META : Time : Trials weitere Erfolge anstreben.META : Time : Trials - New Times AwaitDie METASPEED™ + Modelle wurden bei den META : Time : Trials (https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asics.com%2Fgeo%2Fmk%2Fspeed-series&data=04%7C01%7Cvanessa.graf%40asics.com%7C3aa5ce85216848fb14bd08da1ad05239%7C1d1968677880434aa2a9bf8d0f016801%7C0%7C0%7C637851779312371194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NR54z7LEt9qnDTftpfM%2BMB3Np3OTAPwIBuJpMElWIHo%3D&reserved=0) in Málaga, Spanien von ASICS vorgestellt. Inspiriert von den Zeitläufen der Tour de France, forderte das von der World Athletics zertifizierte META : Time : Trials die ASICS-Elite-Athlet*innen heraus, sich gegenseitig zu pushen, um ihre bisher schnellsten Zeiten über eine Reihe von verschiedenen Distanzen zu laufen. Die Veranstaltung bot eine optimale Gelegenheit, die neuen Modelle zu testen.President, CEO und COO, Representative Director von ASICS, Yasuhito Hirota, sagte: "Bei ASICS werden wir von unserem Gründungsprinzip angetrieben: Wir wollen jedem helfen, durch Sport einen gesunden Geist in einem gesunden Körper zu erreichen. Das Herzstück dieser Philosophie ist, den Sportler*innen die perfekte Balance zwischen Spitzenleistung und Unterstützung jeglicher Art zu bieten. Dies wird durch den METASPEED™ + unterstrichen, bei dem unser Zugang zu einer Vielzahl von Elitedaten und der Erfolg unseres Debütprodukts in internationalen Wettkämpfen unser Engagement für eine kontinuierliche Produktentwicklung verstärkt haben. Infolgedessen wollen wir unser Bestreben fortzusetzen, Athlet*innen dabei zu helfen, 2022 mehr persönliche Bestzeiten aufzustellen.Die diesjährigen META: Time : Trials und die Einführung der METASPEED™ + Serie bekräftigen unser kontinuierliches Engagement, Spitzensportler*innen eine Plattform zu bieten, um ihr Potenzial auszuschöpfen, und gleichzeitig die Position von ASICS als Pionier der Innovation im Laufsportsektor zu erhalten."1 Die Ergebnisse basieren auf Tests, die von einer dritten, unabhängigen Partei im Februar 2021 und März 2022 durchgeführt wurden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802246/Asics_Logo_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1802247/ASICS_METASPEED__Hero_Image_LR.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1802248/ASICS_MS_Q3_Athletes_Campaign_20.jpgPressekontakt:ASICS Medienbüro,Janine Schmidt,asics@schroederschoembs.com; Runner@pitch.co.uk,+44 (0) 7921174742Original-Content von: ASICS, übermittelt durch news aktuell