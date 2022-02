ASICS-Aktie: Bitte unbedingt beachten!

Der Umsatz stieg um 29,8% auf 322,2 Mrd Yen. Alle wichtigen Regionen erzielten zweistellige Zuwächse. Auf dem Heimatmarkt stieg der Umsatz um 21,7%, in Nordamerika um 35,8% und in Europa um 32,9%. In Großchina lag der Umsatz um 32,6% über dem Niveau des Vorjahres. Wachstumsmotor war die wichtigste Sparte des Unternehmens: Im Laufsport-Segment Performance Running legte der Umsatz um 38% auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



