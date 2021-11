ASE Technology Aktie: Erfolgreicher Oktober!

Die ASE Technology Holding Co, Ltd. (ASX), ein Anbieter von Halbleiterfertigungsdienstleistungen in den Bereichen Montage und Test, meldete, dass seine Nettoeinnahmen für den Monat Oktober 2021 um 10,1 Prozent auf 52,75 Milliarden NT$ von 47,92 Milliarden NT$ im letzten Jahr gestiegen sind.

In US-Dollar ausgedrückt beliefen sich die monatlichen Nettoeinnahmen auf 1,90 Mrd. USD, was einem Anstieg von 14,7 Prozent gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung