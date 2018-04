ASE Real Estate GmbH: Spezialist für Denkmalschutz- und Renditeimmobilien in Leipzig

Leipzig (ots) - Von der Planung bis zur Übergabe der Immobiliealles aus einer Hand. Nur wenige Bauträger sind seit so langer Zeiterfolgreich am Markt wie die ASE Real Estate GmbH. DerGeschäftsführer Klaus C. Hartrampf und seine Mitarbeiter setzen seitüber 20 Jahren große Bauprojekte in Leipzig um. Sie sindspezialisiert auf kulturhistorische Baudenkmäler, aber auch aufKonzeption und Errichtung moderner, exklusiver Wohn- undGeschäftshäuser. Mehr als 70 Projekte im Gesamtwert von weit über 130Millionen Euro wurden realisiert. Die ASE Real Estate GmbHkoordiniert und überwacht den gesamten Bauprozess. Dabei wird großerWert auf eine bis ins Detail perfekte Bauausführung gelegt. Um diesemhohen Anspruch gerecht zu werden arbeitet sie nur mit erstklassigenregionalen Meisterbetrieben zusammen. Verarbeitet werdenausschließlich zertifizierte und hochqualitative Materialien. JedesBauprojekt wird durch externe, unabhängige Gutachter, z.B. vom TÜVabgenommen.Die Sanierung kulturhistorischen Baudenkmälern ist für denGeschäftsführer Klaus C. Hartrampf ein besonderes Anliegen und erbetont: "Mit dem Erhalt des Reichtums historischer Architekturleisten wir einen Beitrag zur Sicherung der Einmaligkeit desWirtschaftsstandortes Deutschland."Die fertiggestellten Referenzobjekte demonstrieren, dass dielangjährigen Erfahrungen mit Denkmalschutzimmobilien und über 90.000qm erfolgreich sanierter Gebäudefläche den Investoren und auch denMietern zugutekommen.Alle Bauprojekte zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit,Zuverlässigkeit und hohe Qualität aus. Sowohl die saniertenAltbauten, als auch die Neubauten entsprechen den strengenKfW-Anforderungen hinsichtlich Primärenergiebedarf und Wärmedämmung.Davon profitieren die Investoren doppelt. Die Investoren könnengünstige KfW Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen in Anspruchnehmen. Zusätzlich werden durch das ASE GmbH Energiesparkonzept dieNebenkosten gesenkt und folgerichtig der Netto-Mietertrag gesteigert.Klaus C. Hartrampf, dem 100% der Gesellschaftsanteile gehören, plantfür die Zukunft ein marktverträgliches Wachstum. "Zukünftig wollenwir verstärkt mit Kooperationspartnern agieren. Versicherungs- undFondsgesellschaften könnten unser Angebot perfekt abrunden." Dadurchkönnten auch größere Projekte umgesetzt werden und neuer Wohnraumgeschaffen werden.Pressekontakt:ASE Real Estate GmbHFrau Stefanie Grönertinfo@ase-leipzig.dewww.ase-leipzig.deOriginal-Content von: ASE Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuell