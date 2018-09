ASC erobert den Markt für Cloud Lösungen / Cloud-Pionier wächst stark mit Recording- und Analytics-Software (FOTO)

Hösbach (ots) -Die frühe und richtungsweisende Entscheidung, ihreSoftwareprodukte auch als Cloud Lösungen anzubieten, zahlt sich fürdie ASC Technologies AG voll aus: 2018 will ASC - ein weltweitführender Anbieter von Lösungen für Aufzeichnung, Analyse undQualitätsmanagement von Unternehmenskommunikation - an ihr20-prozentiges Wachstum vom Vorjahr anknüpfen und zusätzlich 40 neueStellen schaffen. Getrieben wird die Expansion vor allem durch dieMarkteinführung der ASC neo cloud im Oktober 2018. Das kompletteLösungsportfolio wird damit auch als eigenständige, öffentlicheCloud-Lösung verfügbar."Die bereits vor einigen Jahren getroffene Entscheidung, unsereProdukte in die Cloud zu bringen, war richtig", sagt Dr. GeraldKromer, CEO von ASC. "Die Cloud-Technologie wirkt sich positiv aufunser Arbeitsleben aus, senkt Investitionskosten und erhöht dieVerfügbarkeit. ASC zählt zu den ersten Unternehmen in der Branche,die dies erkannt und konsequent umgesetzt haben. Die ASC neo cloudist jetzt der nächste, wichtige Meilenstein in derUnternehmensentwicklung."Die Analysten von Gartner liefern die Zahlen zu dieser Strategie:Einer Studie zufolge wächst der Cloud-Telefonie-Markt in denkommenden drei Jahren um knapp 16 Prozent während die Investitionenin klassische Telefonanlagen um rund 10 Prozent rückläufig sind -eine tiefgreifende Veränderung. Der weltweite Markt fürCloud-Lösungen insgesamt soll im gleichen Zeitraum von knapp 190Milliarden US Dollar auf über 300 Milliarden US Dollar wachsen.Große Innovationskraft"Wir investieren an unseren Standorten in Hösbach und Saarbrückenseit vielen Jahren jährlich ca. 15-20 Prozent unseres Umsatzes inForschung und Entwicklung", sagt Dr. Kromer. "Damit haben wir uns inden vergangenen Jahren einen klaren Wettbewerbsvorsprung imCloud-Geschäft erarbeitet. Wir haben bereits zahlreiche PrivateClouds für unsere Kunden realisiert - zum Beispiel eine hochsichereCloud für den Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe SDirekt-Marketing oder mobile Sprachaufzeichnung für einen führendeneuropäischen Mobilfunkanbieter. Ab sofort erschließen wir uns mit derASC neo cloud zusätzlich neue Märkte in Europa, den USA und Asien.Diese Cloud-Strategie ist der Motor unseres zukünftigen Wachstums."Weltweit arbeitet ASC bereits heute für mehr als 5.000 Kunden inüber 70 Ländern. Eigene Tochtergesellschaften in Europa, Dubai, denUSA, Brasilien, Hong Kong, Japan und Singapur sorgen für Nähe zu denKunden. Der Vertrieb der Lösungen erfolgt über Allianzen mitführenden Telekommunikationsunternehmen und lokalen BusinessPartnern. Über strategische Technologiepartnerschaften mit Microsoftund Salesforce gestaltet ASC die Arbeitswelt der Zukunft aktiv mit.Unternehmenskommunikation aus der CloudMit den zukunftsweisenden und kundenorientierten Services der ASCneo cloud können Unternehmen die Kommunikation über alleKommunikationskanäle wie Telefon, Chat oder Video-Chat aufzeichnenund analysieren. Eingesetzt werden die Lösungen in Contact Centern,um die Qualität von Kundenservice und -beratung zu verbessern. BeiBanken und Versicherungen kommen sie zum Einsatz, um Sicherheit undCompliance zu gewährleisten. Die Anfang 2018 in Kraft getreteneeuropäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II hat zuletzt klare Vorgabenfür die Dokumentation von Gesprächen in Banken gemacht. Auchöffentliche und private Leitstellen, wie Polizei, Feuerwehren undFlughäfen, setzen auf die Aufzeichnung von ASC. Mit derAnalytics-Lösung nutzt ASC zunehmend Verfahren der KünstlichenIntelligenz (KI), sodass Kontexte erkannt und die Intentionen derKommunikation richtig zugeordnet werden können. Diese Services ausder Cloud zu beziehen, bedeutet für die Unternehmensanwender hoheVerfügbarkeit, flexible Skalierbarkeit und das bei niedrigenGesamtkosten.Hidden ChampionSeit über 50 Jahren ist die ASC Technologies AG alsmittelständisches Familienunternehmen erfolgreich. "Bereits seit den1980er-Jahren fokussiert sich ASC auf den wachsenden Markt derSprachaufzeichnung und setzt seitdem konsequent aufInternationalisierung. Unser Exportanteil beträgt mittlerweile nahezu60 Prozent des Umsatzes. ASC benötigt seit über 30 Jahren keineBankkredite und finanziert sein Wachstum aus dem erwirtschaftetenCash-Flow", sagt Günter Müller, Chairman von ASC. "Dievertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und BusinessPartnern hat es uns als Mittelständler mit heute über 250Mitarbeitern erlaubt, zum echten Global Player zu werden. DiesePosition werden wir mit unserer Cloud-Strategie noch deutlichausbauen."Günter Müller erläutert: "Mit der Milestone Venture Capital GmbH(MVC), der Investmentfirma von ASC, engagiert sich dieEigentümer-Familie auch über ASC hinaus und sichert sich den Zugangzu neuesten Trends und Technologien." Seit 2010 investierte MVC über30 Millionen Euro in junge, erfolgsversprechende Software-Unternehmender ITK-Branche, deren Produkte über hohes Wachstumspotentialverfügen und die in internationale Märkte expandieren wollen. Überdie reine Beteiligung hinaus profitieren die Portfolio-Unternehmen inhohem Maße durch das exzellente Netzwerk und die jahrzehntelangeErfahrung von ASC. Mit über 30 Prozent gehört der mittlerweilebörsennotierte Cloud-Telefonie-Anbieter NFON aus München zu denwichtigsten Beteiligungen der MVC.Für mehr Informationen über das Portfolio von ASC besuchen Siebitte www.asc.de.Pressekontakt:ASC Technologies AGAnna Lederer, PR & CommunicationsSeibelstraße 2-463768 HösbachGermanyPhone +49 6021 5001 247Fax +49 6021 5001 310a.lederer@asc.deOriginal-Content von: ASC Technologies AG, übermittelt durch news aktuell