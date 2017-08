ASB kritisiert steigende Armutsrisikoquoten trotz Wirtschaftshoch

Köln/Berlin (ots) - Nach den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichten Auswertungen des Mikrozensus ist dieArmutsgefährdungsquote von Kindern im Jahr 2016 auf nunmehr über 20Prozent angestiegen.Trotz boomender Wirtschaft und guter Arbeitsmarktlage sind vieleFamilien und Kinder von Armut bedroht. Dies gilt oftmals auch, obwohlein oder beide Elternteile erwerbstätig sind."Das aktuelle System der Kinder- und Familienförderung inDeutschland verhindert Kinderarmut nicht", kritisiertASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch. Mit Blick auf die anstehendeneue Legislatur fordert der ASB eine Gesamtstrategie gegen Kinder-und Familienarmut. "Das System der Familienförderung muss in Formeiner Kindergrundsicherung neu aufgestellt werden. Zudem müssen diedringend notwendigen Investitionen im Bildungs- undInfrastrukturbereich mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund,Ländern und Kommunen angegangen werden. Nur so kann es gelingen,Armut und ihre Folgeerscheinungen wirksam zu bekämpfen."Der ASB ist Mitglied im Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG, das für dieEinführung einer Kindergrundsicherung in Höhe von 573 Euro für jedesKind eintritt, die mit steigendem Familieneinkommen sinkt. Sieorientiert sich daran, was Kinder tatsächlich für ein gutesAufwachsen benötigen und verhindert so Kinderarmut nachhaltig. ImBündnis KINDERGRUNDSICHERUNG fordern elf Verbände und dreizehnWissenschaftler/innen seit 2009 einen Paradigmenwechsel in derFamilienförderung (www.kinderarmut-hat-folgen.de).Pressekontakt:Hilke VollmerStabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitEmail: h.vollmer@asb.deTelefon: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell