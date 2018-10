BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeiter-Samariter-Bund hat Nachbesserungen beim "Gute-Kita-Gesetz" gefordert. "Der ASB hält es für dringend erforderlich, dass der Bund sich dauerhaft und in substanziellem Umfang an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Deutschland beteiligt. Hier muss gegenüber dem vorliegenden Entwurf aber nochmals deutlich nachgebessert werden", sagte ASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch am Donnerstag.

Aktuell sieht das Gesetz eine finanzielle Beteiligung des Bundes bis 2022 vor. Weiteren Nachholbedarf sieht Bauch bei der Verteilung der finanziellen Mittel. "Die Ziele Qualitätsverbesserungen und allgemeine Gebührensenkung oder -befreiung sollten nicht vermischt werden", so der ASB-Bundesgeschäftsführer. Beides gleichrangig aus einem ohnehin mit zu wenig Mitteln ausgestatteten Topf werde nicht funktionieren. Man müsse die Mittel für ein Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz zweckgebunden für Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung einsetzen, sagte Bauch.

