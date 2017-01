ASB ehrt Schneiderwerkstatt für Geflüchtete in Hamburg (FOTO)

Köln/Hamburg (ots) -In der ASB-Flüchtlingsunterkunft Papenreye in Hamburg-Niendorfherrscht geschäftiges Treiben: Dreimal wöchentlich ermöglicht eineSchneiderwerkstatt den Geflüchteten, Kleidung für sich und ihreFamilien zu nähen. Das Gemeinschaftsprojekt der ASB FlüchtlingshilfeHamburg GmbH und des ASB-Ortsverbands Hamburg-Eimsbüttel wird heutevon Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch mit einem "Leuchtturm derIntegration" ausgezeichnet."Tatenlos in den Unterkünften zu sitzen ist für viele der Bewohnerein Gräuel", sagt Ulrich Bauch. "Die Schneiderei gibt ihnen dieMöglichkeit, produktiv zu werden, in Kontakt zu anderen Menschen zukommen und gleichzeitig die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zustellen - ein einfaches und gerade deshalb bemerkenswertes Konzept,das Achtung verdient." Einige der rund 60 Näherinnen und Näher, dieregelmäßig die Werkstatt besuchen, waren früher schon als Schneidertätig. Ein Ziel ist es daher, eine dauerhafte Beschäftigung für diehandwerklich geübten Geflüchteten zu finden.In der Werkstatt entstehen hübsche Kinderkleidungsstücke oderschicke Herrenhemden, aber auch Bettwäsche oder Gardinen für dieUnterkunft. Das Zubehör wurde von großzügigen Privatpersonen undUnternehmen gespendet. Betreut wird die Werkstatt vom"Internationalen Frauenzimmer", einer Gruppe von Frauen verschiedenerNationalitäten, die seit langem beim ASB einen Treffpunkt gefundenhaben und sich nun ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren.Der ASB Deutschland e.V. sucht ständig nach innovativen undpragmatischen Ideen innerhalb des ASB, um Flüchtlingen zu helfen undihnen die Integration in Deutschland zu erleichtern. Zwölfvorbildliche Initiativen deutschlandweit hat der Bundesverbandbereits als Leuchtturmprojekte ausgezeichnet.Mehr Informationen unter: www.asb.de/leuchttuermePressekontakt:Verena Bongartz, E-Mail: v.bongartz@asb.de, Telefon: 0221/4 7605-476,Petra Witt, E-Mail: petra.witt@asb-hamburg.de, Telefon: 040/8 3398-128Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell