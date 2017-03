ASB begrüßt bessere Unterstützung für Alleinerziehende

Köln/Berlin (ots) - Über die Ausweitung des Unterhaltsvorschusseswird heute in einer öffentlichen Anhörung im Haushaltsausschuss desDeutschen Bundestages diskutiert. "Der ASB begrüßt die Ausweitung desUnterhaltsvorschusses", sagt ASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauchheute in Berlin. "So werden vor allem Alleinerziehende besserunterstützt, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Auch die Anhebungder Altersgrenze auf 18 Jahre und die Abschaffung der maximalenBezugsdauer von sechs Jahren ist eine deutliche Verbesserung."Als kritischen Kompromiss bewertet der ASB allerdings die geplanteAufhebung des Vorrangs des Unterhaltsvorschusses für die älterenKinder. Alleinerziehende mit Kindern zwischen 12 und 18 Jahren könnennur Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn sie für das Kind keine SGBII-Leistungen beziehen oder ein bestimmtes Mindesteinkommen erzielen."Diese Regelung steht im Widerspruch zum Grundprinzip desUnterhaltsvorschusses, Ersatz für ausbleibende Unterhaltszahlungenunabhängig von der Einkommenssituation zu leisten", so Ulrich Bauch.Die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ist nur ein Baustein, umAlleinerziehende bestmöglich zu unterstützen. Ein weiterer wichtigerPunkt ist der Ausbau von qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotenin Kindertageseinrichtungen und Schulen. Ulrich Bauch: "Der ASBengagiert sich seit Jahrzehnten aktiv mit vielfältigenBetreuungsangeboten in der Kinder- und Jugendhilfe und setzt sichallein in rund 400 Kindertageseinrichtungen dafür ein, Kindern einAufwachsen mit gleichen Chancen zu ermöglichen."Pressekontakt:ASB-Pressestelle: Hilke Vollmer, E-Mail: h.vollmer@asb.de, Telefon:030/2325786122, www.asb.de, www.facebook.com/asb.dehttp://ots.de/txY4rOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell