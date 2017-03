ASB: Verbindliche Qualitätsstandards für Kitas nötig

Köln (ots) - Unter dem Motto "22 Mio. junge Chancen. - gemeinsam.gesellschaft. gerecht. gestalten." beginnt heute der 16. DeutscheKinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf. "Das Motto betont diegesellschaftliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern undJugendlichen. Dazu muss die bestmögliche Förderung der Kleinen in derKindertagesbetreuung gehören", so Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch.Der ASB nimmt den Kinder- und Jugendhilfetag daher zum Anlass,gemeinsam mit mittlerweile 27 Wohlfahrts-, Familien- undKinderrechtsverbänden, Gewerkschaften und Kita-Trägern seineForderung nach der Einführung von verbindlichen, bundesweiteinheitlichen und wissenschaftlich fundierten Qualitätsstandards fürKitas zu erneuern."Im frühkindlichen Bereich muss die Qualität der Betreuungzusätzlich zum weiteren quantitativen Ausbau stärker in den Fokusrücken. Eine gute frühkindliche Bildung und Erziehung kann zurVerringerung sozialer Ungleichheit beitragen. Der ASB setzt sich inseinen rund 400 Kindertageseinrichtungen dafür ein, Kindern einAufwachsen mit gleichen Chancen zu ermöglichen", betont Ulrich Bauch.Die gemeinsame Erklärung der 27 Organisationen können Sie unterhttp://ots.de/0OmrP herunterladen.Wir helfen hier und jetzt.Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politischund konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängigvon ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösenZugehörigkeit. Mehr als 1,2 Million Menschen bundesweit unterstützenden gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Parallel zuseinen Aufgaben im Rettungsdienst - von der Notfallrettung bis zumKatastrophenschutz - engagiert sich der ASB in der Altenhilfe, derKinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung, derAuslandshilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener. Wirhelfen schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützungbenötigen.Pressekontakt:ASB-Pressestelle: Susanne Wagner, Telefon: 0221/4 76 05-224,E-Mail: s.wagner@asb.de, www.asb.de, www.facebook.com/asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell