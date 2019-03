ASB-Katastrophenhelfer starten nach Mosambik

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Noch in dieser Woche wird ein neunköpfiges Team vonehrenamtlichen Katastrophenhelfern nach Mosambik reisen. Ein erstesTeam des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist bereits seit demvergangenen Donnerstag vor Ort und hat den Hilfsbedarf konkretisierenkönnen: Nach den heftigen Zerstörungen durch den Zyklon droht demLand eine schwere Gesundheitskatastrophe - deshalb wird dasASB-Schnelleinsatz-Team (FAST) aus Ärzten, Rettungskräften undIngenieuren insbesondere in Gesundheitszentren unterstützen.Vorrangig geht es darum, die Ausbreitung von Infektionskrankheitenund Epidemien durch gezielte Schutz- und Hygienemaßnahmen zuvermeiden. Erste Fälle von Cholera und Malaria sind bereits gemeldetworden. Deshalb besteht der medizinische Teil des ASB-Teams ausÄrzten und Fachkräften mit dem Schwerpunkt der Infektionsprävention.Zur Eindämmung von Krankheiten wird außerdem sauberes Trinkwasserbenötigt. Der technische Teil des Teams wird sich deshalb auf dieInstallation von Wasserfiltern konzentrieren. Die leichten undmobilen Skyhydranten filtern Viren und Bakterien aus verunreinigtemWasser und sind schnell aufgebaut. Eine installierte Anlage kann in24 Stunden bis zu 1.100 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgenund ist somit ein wesentlicher Bestandteil, um Epidemien zuvermeiden.Das FAST wird zunächst zwei Wochen im Katastrophengebiet bleiben.Neben der Soforthilfe wird es das Personal in denGesundheitsstationen im Umgang mit Infektionskrankheiten und in derNutzung der Wasserfilter schulen.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Bundesgeschäftsstelle BerlinFriedrichstraße 194 - 19910117 BerlinEmail: h.vollmer@asb.deTel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597www.asb.de/presseOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell