ASB Hamburg trauert um seine Landesvorsitzende Angelika Mertens (FOTO)

Hamburg (ots) -Wir trauern um unsere geschätzte Landesvorsitzende, Kollegin undFreundin Angelika Mertens, die gestern völlig unerwartet verstorbenist. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei ihrer Mutterund Familie sowie allen, die ihr nahestanden.Der ASB Hamburg verliert mit Angelika Mertens einen Menschen, derdie Grundwerte der Sozialdemokratie in seinem Tun und Handeln gelebthat. Ihre langjährige Erfahrung als Politikerin und ihr persönlichesEngagement haben den ASB Hamburg geprägt. Sie hat sich analytischklar mit Esprit und Wortwitz den relevanten, sozialpolitischen Themengestellt und diese stets mit ihrer persönlichen und politischenLeidenschaft in unserem Sinne vertreten.Angelika Mertens wurde am 11. Oktober 1952 geboren. Nach derMittleren Reife absolvierte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin undwar als Bibliotheksangestellte tätig. Auf dem zweiten Bildungswegstudierte sie an der "Hochschule für Wirtschaft und Politik" inHamburg und beendete dieses Studium als Volkswirtin (grad.). AngelikaMertens war von 1994 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages undin der Zeit von 2000 bis 2005 Parlamentarische Staatsekretärin beimBundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen unter derRegierung von Gerhard Schröder. Seit 2006 war sie Landesvorsitzendedes Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg (ASB) und seit 2009Aufsichtsratsvorsitzende der ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH.Teamgeist, Fairplay und gelebte Solidarität waren Markenzeichendieses besonderen Menschen. Als bürgernahe und bodenständigeLandesvorsitzende und Politikerin wusste sie, was die Menschenbewegte und was sie umtrieb. Ihr Handeln zielte immer darauf, denHoffnungen und Bedürfnissen des ASB und seiner 63.000 Mitgliedergerecht zu werden.Wir werden Angelika Mertens sehr vermissen.