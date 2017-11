ASB Hamburg baut Kompetenz in der ambulanten Pflegeberatung aus (FOTO)

Hamburg (ots) -Ein langes und gutes Leben im eigenen Zuhause - das ist der Wunschvieler älterer Menschen. Mit einem quartiersnahen Beratungs- undVermittlungsangebot will der ASB Hamburg ab sofort ältere Menschenmit Hilfebedarf qualifiziert unterstützen, damit diese möglichst langin der Umgebung wohnen bleiben können, in der sie sich am wohlstenfühlen.Deutschland steht vor einer großen Herausforderung: Wie könnenPolitik und Gesundheitswesen bei der stetig wachsenden, alterndenGesellschaft eine adäquate und flächendeckende Versorgung der hilfs-und pflegebedürftigen Menschen gewährleisten? Die Nachfrage nachambulanter und stationärer Versorgung steigt zunehmend. Demambulanten Bereich wird dabei eine besondere Rolle zuteil. Anhand desAnstieges in der Pflegestufe I (jetzt Pflegegrad) der letzten Jahrelässt sich ablesen, dass die Pflege zu Hause einen immer wichtigerenPlatz in der Bevölkerung einnimmt. Hauptversorger im ambulantenBereich sind die Angehörigen, welche den größten "ambulantenPflegedienst" in Deutschland abdecken. Aber welche Ansprüche habendie Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen? Der Bedarf anInformation, Aufklärung und Beratung wird immer notwendiger.Genau aus dieser Notwendigkeit hat der ASB Hamburg seinenSozialstationsansatz weiterentwickelt und das Portfolio um einqualifiziertes Beratungsangebot ausgeweitet. "Die große Notwendigkeitnach mehr Pflegeberatung hat uns dazu veranlasst, ein Konzept zuentwickeln, dass wir mit dem Arbeitstitel "Kompetenzzentrum Leben undPflege zu Hause versehen haben" sagt Matthias Lüschen,Abteilungsleiter Soziale Dienste des ASB Hamburg. In der Pilotphasebeteiligen sich die drei ASB-Sozialstationen Eidelstedt/Schnelsen(Johann-Schmidt-Straße 1-5, 22523 Hamburg), Flottbek/Osdorf (OsdorferLandstraße 183, 22549 Hamburg) und Jenfeld/Tonndorf (Denksteinweg 32,22043 Hamburg). In jeder dieser Einrichtungen stehen ab sofort zweiPflegeberater kostenfrei zur Verfügung, die zuvor in einerachtzehnmonatigen Schulung umfassend ausgebildet und zertifiziertwurden."Wir sind mit unseren Sozialstationen in den Stadtteilen gutvernetzt, zentral gelegen und somit für Interessenten leichterreichbar. Mit unserem neuen Pflegeberatungsangebot wollen wir dieacht Pflegestützpunkte in Hamburg ergänzen und der steigendenNachfrage im Sinne des Kunden gerecht werden", erklärt MatthiasLüschen diesen Schritt.Die Pilotphase ist vorerst für ein Jahr angelegt. "Am Ende deskommenden Jahres werden wir sehen, ob und wie unser Angebotangenommen wurde. Und dann werden wir hoffentlich resümieren, dassdie Pflegeberatung ein weiterer wichtiger Baustein in unseremASB-Leistungsangebot geworden ist und mit unseren 15 verbleibendenSozialstationen sukzessive nachziehen", gibt sich Matthias Lüschenoptimistisch.Weitere Informationen zum ASB-Pflegeberatungsangebot erteilt gerndie Abteilung Soziale Dienste unter Tel.: 040 - 833 98 245 oder perMail soziale-dienste@asb-hamburg.de.Pressekontakt:ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbHPressereferentinPetra WittHeidenkampsweg 8120097 HamburgTelefon: (040) 83309128Telefax: (040) 83398123E-Mail: petra.witt@asb-hamburgdewww.asb-hamburg.deOriginal-Content von: ASB Hamburg, übermittelt durch news aktuell