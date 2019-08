ASA Gold and Precious Metals: Reicht das?

ASA Gold and Precious Metals weist am 07.08.2019, 20:40 Uhr einen Kurs von 13.2 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir ASA Gold and Precious Metals auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben ASA Gold and Precious Metals auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um ASA Gold and Precious Metals in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass ASA Gold and Precious Metals hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ASA Gold and Precious Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 10,02 USD. Der letzte Schlusskurs (12,78 USD) weicht somit +27,54 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (11,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13 Prozent), somit erhält die ASA Gold and Precious Metals-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ASA Gold and Precious Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der ASA Gold and Precious Metals liegt bei 35,2, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die ASA Gold and Precious Metals bewegt sich bei 30,11. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".