ASA Gold and Precious Metals Ltd: War das schon alles?

Per 23.12.2019, 02:55 Uhr wird für die Aktie ASA Gold and Precious Metals Ltd der Kurs von 12.61 USD angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für ASA Gold and Precious Metals Ltd entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die ASA Gold and Precious Metals Ltd-Aktie hat einen Wert von 59,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,14). ASA Gold and Precious Metals Ltd ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,14). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für ASA Gold and Precious Metals Ltd.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von ASA Gold and Precious Metals Ltd für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält ASA Gold and Precious Metals Ltd für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist ASA Gold and Precious Metals Ltd insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ASA Gold and Precious Metals Ltd-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,52 USD mit dem aktuellen Kurs (12,61 USD), ergibt sich eine Abweichung von +9,46 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 12,3 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,52 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für ASA Gold and Precious Metals Ltd ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.