AR Packaging - der neue starke Markenname der Verpackungsbranche

Lund, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Unternehmensgruppe ÅR Packaging ist einer der führenden europäischen Hersteller im Verpackungssektor mit einem Nettoumsatz von mehr als 900 Millionen Euro und Produktionsstandorten in 13 Ländern. Das Unternehmen vereint nun alle seine Marken unter einer neuen Identität - AR Packaging.AR Packaging, derzeit mit 6 Werken und rund 1100 Mitarbeitern in Deutschland vertreten, verzeichnete ein kontinuierliches Wachstum und unterhielt bisher sieben eigenständige Marken. Gemeinsames Ziel war und ist es, einen Mehrwert für Kunden zu schaffen, indem eine breite Produktpalette und tiefgehende Fachkenntnisse des Verpackungsmarktes angeboten werden. Von nun an werden diese Marken fusionieren und unter dem gleichen Namen auftreten."Durch die Koordinierung unserer Marken erhalten Kunden einen besseren Zugang zu unserem vereinten und umfassenden Angebot, einschließlich unserer Multisubstrat- Verpackungsmaterialien. Unsere treibende Kraft ist es, am Markt der bevorzugte Partner für Verpackungslösungen zu werden und wir sind gut positioniert, um Kunden beim Wachstum ihres Geschäfts optimal zu unterstützen ", sagte CEO Harald Schulz.Die sieben Marken, die jetzt zu einer vereint werden, sind ÅR Packaging, Å&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers, Maju Jaya und ÅR Packaging Digital. Darüber hinaus werden die vier kürzlich erworbenen Marken Nampak Carton Nigeria, K+D, rlc packaging und BSC Drukarnia Opakowan unter dem neuen Namen eingetragen. Dies steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von AR Packaging, da das Unternehmen weiteres Wachstum sowohl organisch als auch durch Akquisitionen vorbereitet und anstrebt.AR Packaging verfügt über eine große Kundenbasis etablierter internationaler Unternehmen, darunter auch regionale und lokale Kunden - in mehr als 50 Ländern weltweit. Das Unternehmen entwickelt und produziert kartonbasierte und flexible Verpackungen für viele Blue-Chip- und lokale Unternehmen, beispielsweise in den Bereichen Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Süßwaren.Mit zunehmender Sorge um die Umwelt zeigt sich eine deutliche Veränderung des Verbraucherverhaltens, was immer mehr Hersteller und Lebensmittelketten dazu veranlaßt, Einwegkunststoffprodukte zu eliminieren und klare Ziele zur Minimierung der Umweltbelastung festzulegen. Die globale Verpackungsindustrie muss auf diesen Wandel reagieren und AR Packaging ist mit seiner führenden technologischen und innovativen Positionierung ideal aufgestellt, um eine wichtige und herausragende Rolle bei diesem Wandel zu spielen."Neben dem Fokus auf nachhaltige Verpackungen hat die anhaltende Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig Verpackungen sind, da sie hygienischen Schutz bieten und sicherstellen, dass Lebensmittel die Verbraucher sicher und unversehrt erreichen. Dies schafft insgesamt neue Geschäftsmöglichkeiten, da AR Packaging über eine umfangreiche Produktpalette und starke Innovationsfähigkeiten verfügt ", sagte Harald Schulz.AR Packaging hat am 22. Juni seine neue Website (http://www.ar-packaging.com/) veröffentlicht.AR PackagingAR Packaging ist eines der führenden europäischen Unternehmen im Verpackungssektor mit einem Nettoumsatz von mehr als 900 Millionen Euro, 5.500 Mitarbeitern und 28 Fabriken in 13 Ländern. Die Gruppe bietet eine einzigartige Auswahl an Verpackungslösungen aus ihren spezialisierten Werken. Der Mehrwert für Kunden wird durch das breite Produktangebot und das umfassende Wissen über kartonbasierte und flexible Verpackungen geschaffen. Der Hauptsitz befindet sich in Lund, Schweden.AR Packaging hat sich das Ziel gesetzt, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen. http://www.ar-packaging.com/Für mehr informationen kontaktieren Sie bitte: Ingrid Lidbäck, Group Marketing & Communication Director at AR Packaging E-mail: ingrid.lidback@ar-packaging.com Telephone: +46-70-566-31-83