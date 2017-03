ART eröffnet die Saison: Mit fünf Heften und weiteren Aktionen führt ART durch den Kunstsommer 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem heute erscheinenden Heft (4/2017) startet ART in dasKunstjahr 2017. Die Ausgabe mit dem Schwerpunkt "Athen, documenta 14"ist das erste von fünf Heften in Folge, die sich den großenKunstereignissen in diesem Jahr widmen. Mit der "documenta 14" inAthen und in Kassel, der "Biennale" in Venedig und den"Skulptur-Projekten" in Münster treffen in diesem Sommer gleich dreigroße Events aufeinander, die über zwei Millionen Kunstbegeisterteanlocken werden. Unter dem Motto "ART Kunst-Sommer" begleitet Europasgrößtes Kunstmagazin Interessierte durch das Kunstjahr, liefertumfassende Informationen sowie Inspiration und Orientierung.Neben dem Schwerpunkt "documenta" zeigt Ausgabe 4/2017 in einemSupplement die wichtigsten Termine der Kunstsaison auf einen Blick.Die folgende Ausgabe 5/2017 (ab 21. April im Handel) widmet sichmonothematisch der "Biennale" und bietet zwei Extras: Die 32-seitigeARTplus-Beilage informiert über die Frühjahrsauktionen und eine40-seitige Oversize-Beilage über die "Art Cologne". Ausgabe 6/2017(ab 19. Mai im Handel), ausgestattet mit einem 48-seitigenService-Booklet, berichtet über die "documenta" in Kassel und überdie Ausstellung "Skulptur Projekte" in Münster.Innerhalb von nur drei Tagen nach Eröffnung der jeweiligenAusstellungen in Venedig, Kassel und Münster produziert dieART-Redaktion zusätzlich zwei Sonderhefte. Diese bieten einenkompletten Überblick über die Kunstereignisse und ersetzen jedenKatalog. Das "ART Spezial Biennale" erscheint am 30. Mai, das "ARTSpezial Documenta/Münster" am 27. Juni. Sie sind zum Copypreis von je14,80 Euro erhältlich.Unterstützt werden die Hefte von Marketing-, PR- undVertriebs-Maßnahmen. So teilen die ART-Kunstexperten rund umChefredakteur Tim Sommer ihre Eindrücke von den Kunstereignissen inverschiedenen Medienformaten. Besucher der "documenta" können ihrExemplar direkt vor Ort erwerben. Mit Schaufenster- undZweitplatzierungen zeigt ART in Kassel zusätzliche Präsenz. Beworbenwerden die Hefte außerdem mit Anzeigen, Plakaten und Citylights.Tim Sommer, ART-Chefredakteur: "Vor uns liegt ein Marathon,herausfordernde Wochen, in denen viele Heftproduktionen in derRedaktion gleichzeitig laufen. Darauf freuen wir uns, schließlichtreffen nur alle zehn Jahre so viele Kunst-Großereignisseaufeinander! Am Ende werden wir 872 Seiten besten Kunstjournalismusproduziert haben - weltweit recherchiert und fotografiert."Alexander Schwerin, Publisher ART: "Die großen Kunstereignissewerden im Jahr 2017 sehr viele Menschen in den Bann der Kunst ziehen.Diese Menschen wollen wir informieren, begleiten und begeistern - undihnen zeigen, wie viel Spaß Kunst mit ART macht. Für uns einehervorragende Möglichkeit, die Marke zu inszenieren und weiter zustärken."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.art-magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, art, übermittelt durch news aktuell