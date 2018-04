Hamburg (ots) -Der ART-Kuratorenpreis für die Ausstellung des Jahres 2017 geht andie Kölner Kuratoren Yilmaz Dziewior und Stephan Diederich für ihreRetrospektive "James Rosenquist - Eintauchen ins Bild" im MuseumLudwig in Köln. Der Preis des Kunstmagazins ART wurde Donnerstagabendzum dritten Mal während der Kunstmesse "Art Cologne" verliehen.ART-Chefredakteur Tim Sommer zur diesjährigen Auszeichnung: "Auchdieses Mal ist der Jury die Entscheidung schwer gefallen, allenominierten Ausstellungen waren wirklich hervorragend. StephanDiederich und Yilmaz Dziewior haben sich am Ende der Diskussiondurchgesetzt, weil ihre monografische Schau einfach makellos war:Forschungsleistung, Inszenierung, bis hin zum Katalog: 'JamesRosenquist - Eintauchen ins Bild' im Museum Ludwig hat Maßstäbegesetzt!"Beide Preisträger gehören zum Team des Museum Ludwig:Kunsthistoriker und Kurator Yilmaz Dziewior (*1964) ist dort seit2015 Direktor, Kurator Stephan Diederich (*1961) ist verantwortlichfür die Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ihre prämierteAusstellung zeigte von November 2017 bis März 2018 die wichtigstenWerke des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rosenquist, derim Frühjahr 2017 verstarb.Zwölf Kuratorinnen, Kuratoren und Teams aus Deutschland,Österreich und der Schweiz waren mit ihren Ausstellungen für denART-Kuratorenpreis und somit die Ausstellung des Jahres 2017nominiert. Die Fachjury, bestehend aus Nina Zimmer (Kunstmuseum Bern- Zentrum Paul Klee), Thomas Köhler (Berlinische Galerie), DirkLuckow (Deichtorhallen Hamburg), Stefan Koldehoff (Deutschlandfunk)und Tim Sommer (Chefredakteur Kunstmagazin ART), trat im März inHamburg zusammen und entschied über die Vergabe der diesjährigenAuszeichnung. Die Verleihung fand in den Räumen des KölnerAuktionshauses "Van Ham" statt, das den Preis unterstützt. DirkLuckow, Intendant der Hamburger Deichtorhallen und Mitglied der Jury,hielt die Laudatio auf die Preisträger und ihre Ausstellung. Erbetonte darin: "Die Jury fand, dass die James-Rosenquist-Schau einZeichen gesetzt hat, dass das klassische Ausstellungsformat derRetrospektive eben nicht tot ist. Eine Retrospektive macht einekünstlerische Entwicklung von den Anfängen bis zur Reifenachvollziehbar und dringt zum Kern einer künstlerischen Entwicklungvor - das ist bei dieser Ausstellung vorbildhaft geglückt."Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation ARTTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.art-magazin.defacebook.com/art.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, art, übermittelt durch news aktuell