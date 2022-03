ART DUBAI ERÖFFNET MIT BISHER GRÖSSTER AUSGABE

Dubai, Vae, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Kunstmesse Art Dubai, der führende globale Schauplatz für Kunst und Künstler aus dem Nahen Osten und dem globalen Süden, findet vom 11. bis zum 13. März 2022 in der Madinat Jumeirah Dubai statt (Previews am 9. und 10. März).Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9023251-art-dubai-opens-largest-edition-to-date-today-wednesday-9-march/.Die Art Dubai 2022 bietet über 100 zeitgenössische und moderne Galerien aus mehr als 40 Ländern in vier großen Hauptgaleriebereichen: Contemporary, Modern, Bawwaba und Art Dubai Digital. Das Programm umfasst eine Reihe ehrgeiziger neuer Aufträge von international renommierten Künstlern, bahnbrechende Gruppenausstellungen und erstklassige Bildungs- und Gesprächsprogramme.Die 15. Ausgabe der Art Dubai wird die bisher ambitionierteste und umfangreichste der Messe sein und Dubais Aufstieg zu einem internationalen Zentrum für Kunst und Kultur weiter stärken und einen wichtigen Beitrag zu weltweiten Gesprächen über zeitgenössische Kunst leisten.Die Art Dubai 2022 verzeichnet mehr als 30 erstmalige Teilnehmer, und über 50 % des Galerieprogramms stammen aus dem globalen Süden, was die Position der Messe als führender Umschlagplatz und Treffpunkt für Kunst und Künstler aus dieser Region bekräftigt. Neu 2022 ist das Debüt der „Art Dubai Digital", die eine umfassende 360-Grad-Einführung in diese sich schnell entwickelnde Landschaft bietet und den Kontext untersucht, aus dem NFTs, Kryptowährung, Videokunst und Virtual Reality (VR) seit dem Aufstieg der digitalen Kunst in den 1980er Jahren gewachsen sind.Die Art Dubai steht unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai. Die Art Dubai wird in Partnerschaft mit der A.R.M. Holding veranstaltet. Hauptpartner der Messe ist die Schweizer Vermögensverwaltungsgruppe Julius Bär. Die Dubai Culture & Arts Authority (Dubai Culture) ist der strategische Partner der Messe. Bybit ist Hauptpartner der Art Dubai Digital.Die Liste der an der Art Dubai 2022 teilnehmenden Galerien finden Sie hier (https://www.artdubai.ae/galleries2022/).Pablo del Val, Intendant der Art Dubai, kommentierte:„Seit 15 Jahren bietet die Art Dubai eine Gelegenheit, neue Trends zu entdecken und zu feiern, Gespräche zu führen und zu erleichtern und die Stärke der kreativen Arbeit im globalen Süden aufzuzeigen. Die Tatsache, dass ein großer Teil des Programms aus dem globalen Süden stammt, unterstreicht das gestiegene Interesse und die Lust am Sammeln nicht-westlicher Kunst, die Stärkung der Galerienszene jenseits der traditionellen Zentren der Kunstwelt, und die Rolle, die die Art Dubai als Kunstmesse von Weltrang spielt."Video - https://mma.prnewswire.com/media/1760955/Art_Dubai.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760932/Art_Dubai_Athr_Gallery.jpgKontakt: press@artdubai.aePressekontakt:David Field,david@davidbfield.com,+44 (0)7843 673393Original-Content von: Art Dubai, übermittelt durch news aktuell