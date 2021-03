ARTMO schließt zweite Finanzierungsrunde mit dem Companisto Angel Club mit rund 770.000 EUR erfolgreich ab

Berlin (ots) - Der soziale Marktplatz für Kunst - 2017 gegründet mit der Mission, die Welt der Kunst zu connecten setzt wieder auf die Privatinvestoren von Companisto.- Als First-Mover revolutioniert der erste weltweite Online-Direkt- und Zweitmarkt für Kunst die gesamte Branche.- Seit der ersten Finanzierungsrunde über Companisto (220.000 EUR Investment) wurden signifikante Wachstumsraten erzielt und die Nutzer-Basis hat sich mehr als verzehnfacht.- Der Online-Kunsthandel wuchs im Jahr 2018 um 9,8 %, zukünftig werden 15 % erwartet, was im Jahr 2024 ca. 9,3 Mrd. USD entspricht.- 25 % der erwachsenen Bevölkerung interessiert sich aktiv für bildende Kunst.ARTMO erzielte mit ARTMO 2.0 rund 770.000 EUR in seiner bereits zweiten Finanzierungsrunde über das Privatinvestoren-Netzwerk von Companisto. Unterstützt wurde der Gründer Klaus Rasche durch Carsten Brandt, Venture Partner von Companisto, der das Unternehmen neben einem signifikanten Investment auch operativ unterstützt."Aufgrund unserer sehr guten ersten Erfahrung mit Companisto während unserer ersten Finanzierung haben wir uns wieder für die Zusammenarbeit entschieden", sagt Klaus Rasche, Gründer und Geschäftsführer von ARTMO.Mit ihrem disruptiven Geschäftsmodell verbindet ARTMO die Elemente eines Marktplatzes, eines Social Networks und eines Blogs in einer weltweit einmaligen Plattform. Diese wird bereits in über 170 Ländern genutzt und vergrößert seine Fan- und Kunden-Base kontinuierlich. Die Skalierung war bereits das erklärte Ziel der ersten Finanzierungsrunde, was dem Team auch gelungen ist. Diese Entwicklung soll nun gemeinsam mit der 2.0-Version basierend auf Cloud-Technologie fortgesetzt werden. Bereits 2019 war ARTMO auf eu-startups.com auf der Liste der "10 European art tech startups to look out for in 2019.""ARTMO gehört mit dieser erfolgreichen zweiten Finanzierungsrunde auf alle Fälle zu unsern Success Stories, da wir erneut zeigen konnten, wie wir unsere Unternehmen systematisch unterstützen. Zusammen mit unserem Venture Partner Carsten Brandt haben wir Klaus Rasche und sein Team seit der ersten Runde sehr eng zu allen Fragen u. a. in den Bereichen Legal, IT, Finanzierung und Personal begleitet. Die starke operative Entwicklung war nun die Grundlage für die gelungene Wachstumsfinanzierung.", so Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.Über CompanistoCompanisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto mehr als 84 Millionen Euro in über 168 Finanzierungsrunden investiert. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 108.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.000 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.Weitere Informationen:www.companisto.com/de/angel-club, www.companisto.com, www.artmo.com (https://artmo.com/)Pressekontakt:Christine Woll, Commercial Director Companisto GmbH:christine.woll@companisto.comOriginal-Content von: Companisto GmbH, übermittelt durch news aktuell