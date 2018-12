Strasbourg (ots) -Ein eindrucksvoller Bildgenuss erwartet die ARTE-Zuschauer amMittwoch, den 26. Dezember, um 21.40 Uhr mit der Show "KURIOS -Cabinet of Curiosities" des Cirque du Soleil. Der 1984 gegründete,weltbekannte Zirkus aus Montreal (Kanada) entführt den Zuschauer indie Welt eines Forschers, dessen Lebenswelt durch das Auftreten einerKuriosität nach der anderen mit viel Poesie und Humor auf den Kopfgestellt wird. Der Cirque du Soleil hat mit dieser Touring-Show einunvergessliches und zauberhaftes Highlight geschaffen, das von Presseund Publikum als eine der stärksten Shows des Cirque du Soleil derletzten Jahre gefeiert wurde.ARTE zeigt die Show "KURIOS - Cabinet of Curiosities",aufgezeichnet in Montreal, in europäischer Erstausstrahlung im TV undauf ARTE Concert (concert.arte.tv). Da sich das farbenfrohe Programmdes Cirque du Soleil hervorragend eignet, um die gestochen scharfeQualität von UHD, also der vierfachen Auflösung von HD,widerzuspiegeln, zeigt ARTE die Show zudem in ultrahochaufgelöstenAufnahmen, empfangbar über HbbTV sowie über den Sender UHD1, dengemeinsamen Ultra HD-Demokanal von ASTRA (19,2 Grad Ost) und HD+.Voraussetzung für den Empfang des Kanals UHD1 ist ein UltraHD-Fernseher mit Satellitentuner und integriertem HECV-Decoder.Manuell kann der Satellitenkanal über folgende Parameter gefundenwerden:ASTRA (19, 2° Ost) UHD1 by Astra / HD+Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sVideo: 2160 50p, HEVC Main 10Datenrate: 25 Mbit/sMittwoch, 26. Dezember 2018, um 21.40 UhrCirque du Soleil KURIOS - Cabinet of CuriositiesFernsehregie: Jean-Marc LétourneauZDF/ARTE, Cirque du Soleil ImagesKanada 2017, 83 Min.ErstausstrahlungDie Show wird anschließend für 30 Tage im Replay auf ARTE Concert zurVerfügung stehen.Cirque du Soleil:Autor und Regisseur: Michel LapriseChantal Tremblay (Director of Creation), Stéphane Roy (Set andProps Designer), Philippe Guillotel (Costume Designer), Raphael Beau(Composer and Musical Director), Bob & Bill (Composer and MusicalDirectors), Yaman Okur, Ben Potvin, Sidi Larbi Cherkaoui, SusanGaudreau, Andrea Ziegler (Choreographie), Jacques Boucher,Jean-Michel Caron (Sounddesigner), Martin Labrecque (Lichtdesigner),Rob Bollinger, Germain Guillemot, Boris Verkhovsky (AcrobaticPerformance Designer), Danny Zen (Acrobatic Equipment and RiggingDesigner), Eleni Uranis (Makeup Designer)Pressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 63 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell