Strasbourg (ots) -Anlässlich der Explosionen der letzten Woche in Beirut zeigt ARTE am Dienstag, 1 1. August um 23.35 Uhr eine aktualisierte Fassung der Dokumentation "Libanon - E in Land als Geisel".Die Explosionen in der vergangenen Woche versetzten Beirut und den ganzen Libano n in einen Schockzustand. Weit über hundert Tote, tausende Verletzte, die Straße n übersät von Trümmern. Hunderttausende sind obdachlos geworden. Und die Wut der Menschen wächst. Die Regierung des Libanon ist nicht in der Lage, die Katastrop he zu bewältigen. Das Land ist seit dem Ende des Bürgerkriegs in einem politisch -religiösen Proporzsystem gefangen. Besonders die von Iran finanzierte schiitisc he Hisbollah hält das Land im Würgegriff. Hisbollah-Führer sollen auch den Hafen kontrollieren, in dem mutmaßlich 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten.Ein ARTE-Team um Autor Michael Richter hat die dramatisch instabile Lage im Liba non erkundet. Der Film zeigt, dass die Hisbollah ihre politische und militärisch e Stellung in den letzten Jahren geschickt ausgebaut hat und inzwischen ein Staa t im Staat ist. Aber es regt sich auch Widerstand. Zivilgesellschaftliche Kräfte versuchen, die alten Konfliktlinien zwischen den Konfessionen zu überwinden und mit demokratischen Mitteln andere Wege zu gehen.Libanon - Ein Land als Geisel von Michael Richter NDR/ARTE, Vincent Productions, D 2020, 52 Minuten > Dienstag, den 11. August um 23.35 auf ARTE > Online auf arte.tv vom 11. August bis 9. November 2020