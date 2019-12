ARTE und die Stadt Straßburg sind Gastgeber des renommierten World Congress of Science and Factual Producers 2020

Strasbourg (ots) - Der World Congress of Science and Factual Producers (WCSFP)hat die Stadt Straßburg ausgewählt, um 2020 seinen 28. Kongress auszurichten.Der WCSFP wird vom 7. bis 10. Dezember 2020 in Kooperation mit ARTE, demgastgebenden Fernsehsender, und der Eurometropole Straßburg im Palais de laMusique et des Congrès stattfinden.Der internationale Kongress WCSFP ist die größte und bedeutendste Veranstaltungfür Film- und Fernsehschaffende aus den Bereichen wissenschaftlicher,historischer und anderer non-fiktionaler Themen. Führende Fernsehanstalten,Produzenten, Journalisten, Regisseure, Autoren und Redakteure aus aller Welttreffen sich bei diesem Top-Ereignis der Branche, um Informationen über dieneuesten Trends und Entwicklungen des factual programming auszutauschen.Kongressorte der vorhergehenden Jahre waren Brisbane (2018), San Francisco(2017), Stockholm (2016), Wien (2015), Hong Kong (2014), Montreal (2013),Washington D.C. (2012), Paris (2011), Dresden (2010), Melbourne (2009), Florenz(2008), New York (2007), Manchester (2006), Tokyo (2005), Toronto (2004), Paris(2003) und Berlin (2002). Die Leitung des WCSFP übernehmen ein Verwaltungsratsowie ein redaktioneller Beirat, dessen gewählte Mitglieder sich mitpublizistischen Themen auseinandersetzen. Der WCSFP wird vom Hot Docs CanadianInternational Documentary Festival ausgerichtet.Weiterführende Informationen: http://www.wcsfp.comPressekontakt:Claude Savin | claude.savin@arte.tv | Tel: +33 3 90 14 21 45Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4460186OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell