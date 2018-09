Strasbourg (ots) - 22 Opernhäuser, 14 Länder, eine neueOpernspielzeit für Europa. Am 27. September startet der europäischeKultursender ARTE in Partnerschaft mit führenden europäischenOpernhäusern und Festivals sein neues Onlineangebot "Saison ARTEOpera". Eröffnet wird dieses Angebot mit dem Livestream von MozartsZauberflöte in einer Neuproduktion des Théâtre Royal de la Monnaie inBrüssel, inszeniert von Romeo Castellucci und unter der musikalischenLeitung von Antonello Manacorda.Dank dieses europäischen Netzwerks präsentiert der Kultursenderseinen Zuschauern im Rahmen einer eigens kuratierten digitalenOpernspielzeit jeden Monat herausragende, frei verfügbareProduktionen auf ARTE Concert (http://concert.arte.tv).Opern der "Saison ARTE Opera" werden fast immer als Livestreamangeboten und sind im Anschluss im Replay verfügbar. Die Produktionensind mindestens innerhalb Europas abrufbar, in der Regel sogarweltweit, und werden live untertitelt, um dem internationalenPublikum gerecht zu werden: zunächst in deutscher, englischer undfranzösischer, ab Januar 2019 zusätzlich in italienischer, polnischerund spanischer Sprache. Mehrere Produktionen werden ermöglicht durchdie enge Zusammenarbeit zwischen ARTE und seinen europäischenPartnersendern, darunter RTÉ, RTBF, YLE, RTS.Ein Teil des Katalogs von ARTE ist aktuell für 70% der Europäer inihrer jeweiligen Muttersprache digital abrufbar. Dank derUnterstützung der Europäischen Union kann ARTE eine Auswahl seinerProgramme zusätzlich zu den deutschen und französischenSprachfassungen auch mit Untertiteln anbieten: seit 2015 in Spanischund Englisch, seit 2016 in Polnisch und seit Juni 2018 inItalienisch.Ziel der "Saison ARTE Opera" ist es, die künstlerischeVielseitigkeit und Qualität der europäischen Opernszene zupräsentieren und an neue Zuschauerkreise in der ganzen Weltheranzutragen.Die Partner sind (Stand: 19. September 2018):Festival d'Aix-en-Provence (Aix-en-Provence), Dutch National Oper(Amsterdam), Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Staatsoper Unter denLinden (Berlin), Théâtre Royal de la Monnaie (Brüssel), Armel Opera(Budapest), Semperoper (Dresden), Staatsoper Hamburg (Hamburg),Finnish National Opera (Helsinki), Opéra de Lausanne (Lausanne),Royal Opera House (London), Teatro Real (Madrid), Teatro alla Scala(Mailand), Bayrische Staatsoper (München), Opéra Comique de Paris(Paris), Opéra National de Paris (Paris), Czech National Opera(Prag), Latvian National Opera (Riga), Opéra National du Rhin(Straßburg), Wexford Festival Opera (Wexford), Wiener Staatsoper(Wien), Opernhaus Zürich (Zürich).Mehr Infos finden Sie unter:www.arte.tv/opera(ab dem 27. September)Das aktuelle Programm: http://ow.ly/QfbY30lRzIJPressekontakt:Michel Kreßmichel.kress@arte.tvTel: +33 3 88 14 21 63@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell