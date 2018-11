ARTE überträgt Friedenskonzert in Verdun

Strasbourg (ots) - Anlässlich des 100. Jahrestages des Endes desErsten Weltkriegs findet am Sonntag, den 11. November 2018 unteranderem unter der Schirmherrschaft von Emmanuel Macron, Jean-ClaudeJuncker und Peter Altmaier ein feierliches Friedenskonzert in derKathedrale der französischen Stadt Verdun statt. Verdun warSchauplatz einer der grausamsten und blutigsten Schlachten des ErstenWeltkriegs und ist mittlerweile ein Symbol für diedeutsch-französische Versöhnung, an dem sich François Mitterand undHelmut Kohl 1984 die Hand gaben und der Gefallenen des Kriegesgedachten. ARTE überträgt das Friedenskonzert live (leichtzeitversetzt) im TV und auf ARTE Concert (concert.arte.tv).ARTE-Moderatorinnen Emilie Aubry und Andrea Fies führen durch dieVeranstaltung.In der Kathedrale von Verdun interpretiert derDeutsch-Französische Chor der internationalen Musikfestspielegemeinsam mit der Russischen Nationalphilharmonie unter der Leitungvon Wladimir Spiwakow die Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart undCamille Saint-Saëns. Internationale Solisten, darunter Sofia Fomina,Anke Vondong, Ian Storey und Wolfgang Schöne versprechen eineherausragende Aufführung.Sonntag, 11. November, um 17.25 UhrFriedenskonzert in VerdunProduktion: ZDF/ARTE France, Ozango ProductionFrankreich, Deutschland 2018, 120 Min.Live (leicht zeitversetzt) im TV und auf ARTE ConcertRequiem von W.A. Mozart und Requiem von Camille Saint-SaënsDirigent: Wladimir SpikawowKomposition: Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-SäensChor: Deutsch-Französischer Festivalchor der internationalenMusikfestspiele SaarOrchester: Russische NationalphilharmonieMit: Sofia Fomina (Sopran), Anke Vondung (Mezzosopran), Ian Storey(Tenor), Wolfgang Schöne (Bassbariton)Regie: Sébastien GlasModeration: Emilie Aubry, Andrea FiesZum Livestream: http://ow.ly/10v330mywa4Pressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 63 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell