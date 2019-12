ARTE steigert Online-Reichweite auf allen Plattformen / Größter Zuwachs auf YouTube (FOTO)

Mainz (ots) - ARTE hat seine Online-Reichweite 2019 substanziell erhöht: Überalle Plattformen und Verbreitungswege hinweg erzielte der europäischeKulturkanal im aufgelaufenen Jahr durchschnittlich 89,5 Millionen Abrufe proMonat - das sind 77 Prozent mehr Abrufe als im Vorjahr. "ARTE reagiert mitseinen digitalen Angeboten erfolgreich auf den veränderten Medienkonsum einesjüngeren Publikums", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat inMagdeburg. Den größten Zuwachs konnte ARTE auf YouTube mit 466.000 Abonnenten(Stand: 16. Oktober 2019) verbuchen.Auf seinen Plattformen setzt ARTE auf neueste Technologien. Im Bereich der360°/Virtual Reality-Produktion erweitert ARTE sein Engagement mit Formaten wiedem "Totalen Tanz Theater 360" zu 100 Jahre Bauhaus oder dem VR-Projekt "DerTraum des Cesare - Im Cabinet des Dr. Caligari", das 2020 auf der Berlinalepräsentiert wird. Der Kulturkanal arbeitet zudem an Möglichkeiten, mitKünstlicher Intelligenz (KI) Übersetzungen und Untertitelungen automatisiert undschneller zu erstellen.ARTE trägt mehr und mehr zu einem vielstimmigen Informationsaustausch in Europabei. Seine journalistischen Formate, insbesondere die Reportagen undDokumentationen, leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildungabseits nationaler Interessen. Dies wurde besonders bei einem Schwerpunkt zu denEuropawahlen deutlich, der die Berichterstattung um übernationale Perspektivenerweiterte.Auch Kulturschaffende und Kreative finden bei ARTE eine Bühne: Die Initiative"Create your Revolution - Initiative for the Future of Culture", die ARTEzusammen mit Partnern wie der Frankfurter Buchmesse und den Vereinten Nationenzur Frankfurter Buchmesse 2019 etabliert hat, wird fortgesetzt. Die Initiativegibt Kreativen Raum, um die Perspektiven der Kultur auf drängende Fragen derZeit darzustellen, und diskutiert Möglichkeiten, wie Künstlerinnen und Künstlergesellschaftlichen Wandel beeinflussen können.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468426OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell