Strasbourg (ots) - Der ARTE-Sendeplatz "Die Spätvorstellung/LaLucarne" feiert 20-jähriges Jubiläum! Bereits seit zwei Jahrzehntenentführen einzigartige kreative Autorenfilme die Zuschauer montagsgegen Mitternacht in andere, oft sehr intime Welten und eröffneneinen neuen, unerwarteten Blick auf die Realität. Aus diesem Anlasszeigt ARTE im November 2017 in drei langen Nächten ein Best-of derkreativen Autorenszene.Montags gegen Mitternacht zeigt ARTE auf seinem Sendeplatz "DieSpätvorstellung/La Lucarne" ausgefallene Dokumentarfilme mit einerganz eigenen filmischen Handschrift. Oft sehr poetisch, teilsexperimentell oder fiktional umgesetzt, stehen diese Werke fernabjeglicher Konventionen und Tabus. Es sind wagemutige, widerspenstigeFilme, die neue Wege gehen. Filme, die im Gedächtnis bleiben.Nicht nur bekannte Autoren wie Chris Marker, Sergei Loznitsa, LechKowalski, Nikolaus Geyrhalter oder Naomi Kawase haben und hatten hiereine interessante Spielwiese entdeckt, auch jüngere Regisseure wieClément Cogitore, Tamar Tal oder Tatiana Huezo gehören zum Repertoiredieses besonderen Sendeplatzes. "Die Spätvorstellung/La Lucarne" isteiner der letzten Orte künstlerischer Freiheit in derFernsehlandschaft - und das nun schon seit 20 Jahren! Aus diesemAnlass zeigt ARTE an drei aufeinanderfolgenden Montagen im November(13./20./27.11.2017) ein Best-of der kreativen Autorenszene, darunterfünf Erstausstrahlungen und vier Produktionen aus den früherenJahren.Alle aktuellen Filme, aber auch die Lucarne-Klassiker stehen nachAusstrahlung mindestens 30 Tage online auf www.arte.tv/lalucarne zurVerfügung. Ebenso eine Reihe von Interviews, in denen namhafteLucarne-Autoren die Machart ihrer "Konzept"-Filme preisgeben. WeitereLucarne-Filme sind außerdem auf dem Youtube-Kanalwww.youtube.com/arte/lalucarne zu sehen.Pressekontakt:Gabriele Dasch / gabriele.dasch@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 56ARTE G.E.I.E., 4 quai du Chanoine Winterer, BP 20035, F-67080Strasbourg CedexOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell