ARTE auf der IFA 2017

Der europäische Kulturkanal ARTE ist in diesemJahr erneut Standpartner der ARD Digital und präsentiert seineneuesten digitalen Entwicklungen ab dem heutigen Freitag auf derInternationalen Funkausstellung IFA in Berlin (vom 1. bis 6.September, Halle 2.2, Stand 103).Ultra High DefinitionIFA-Besucher erleben am ARTE-Stand neue UltraHD-Programme, nochbevor diese die Wohnzimmer von UHD-TV-Besitzern erreichen. AbSeptember 2017 stellt ARTE eine Auswahl von Programmen imhochwertigen UHD in der ARTE-Mediathek zur Verfügung, darunter einKonzert von "Sting".360° Video und Virtual RealityMit der Demonstration von Neuheiten im Bereich 360°-Video undVirtual Reality bestätigt ARTE, dass die Stärke des Kulturkanals auchin der Entwicklung von Inhalten für neue Technologien liegt: Nebenden altbekannten VR-Brillen wird auf der IFA eine neue 360°-Demo-Appfür den Fernseher präsentiert, die ein immersives Erlebnis nurmithilfe der Fernbedienung ermöglicht. Im Gegensatz zur individuellenVR-Erfahrung mit der Brille wird Immersion hiermit zumGruppenerlebnis.ARTE hat diese Möglichkeit in Zusammenarbeit mit demFernsehhersteller Samsung aus dem Labor auf den Prototypen eines baldhandelsüblichen SmartTV gebracht. Sowohl Samsung als auch ARTE stehenin diesem Bereich am Anfang der Entwicklung, 360°-Inhalte auf denFernseher zu bringen. Der erfolgreiche Beginn dieser Zusammenarbeitsoll zu einem neuen Fernseherlebnis für die Zuschauer führen underöffnet schon jetzt neue Optionen für die Kreativität vonFilmemachern.Mehr Informationen zur "ARTE360 VR"-App unter www.arte.tv/arte360