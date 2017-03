ARTE ändert sein Erscheinungsbild

Straßburg (ots) - Seit Samstag, dem 25. März, präsentiert ARTEseinen Zuschauern ein neues Sendedesign. Zur Entwicklung des neuenErscheinungsbildes beauftragte der Sender die renommierte britischeAgentur The Partners, die das Selbstverständnis des Senders alseuropäischer "Kulturmagnet" on Air und online in Szene gesetzt hat.Mit Engagement und Begeisterung leistet ARTE seit 25 Jahren einenwesentlichen Beitrag zur Darstellung des künstlerischen Lebens unddes kulturellen Erbes in Europa und darüber hinaus. Dadurch ist ARTEfür die Menschen in Europa gleichermaßen Referenz- undAnziehungspunkt, der die kulturelle Vielfalt in all ihrenErscheinungsformen abbildet. Dieses Selbstverständnis findet seinenvisuellen Ausdruck in einem neuen Sendedesign.Schlüsselelement des neuen Designs ist das nunmehr vertikalausgerichtete Logo des Senders, das an die Form eines Magnetenerinnert und als solcher auf dem Bildschirm agiert: Texte und Bildergleiten über den Screen und werden vom ARTE-Logo scheinbar magnetischangezogen.Für das neue Sendedesign zeichnet Cécile Chavepayre, seit Mai 2012die künstlerische Leiterin von ARTE, verantwortlich. Zur Entwicklungund Umsetzung des Konzepts engagierte sie die britische Agentur ThePartners unter der Federführung von Stuart Radford. Die Agenturarbeitete in der Vergangenheit bereits für namhafte Medien- undKulturinstitutionen wie BBC, National Gallery oder Museum of ModernArts (MOMA).Bis Dezember 2017 wird das Sendedesign um Elemente (Idents,Numbers sowie mehr Verweise auf Online-Inhalte) erweitert werden. Mitseinem neuen On-Air-Auftritt läutet ARTE einen Prozess vonVeränderungen ein: In der nächsten Etappe wird Ende April derARTE-Onlineauftritt mit einem umfassenden Relaunch überraschen.Mehr Informationen sowie einen Trailer zum neuen Sendedesignfinden Sie unter folgender Adresse: www.arte.tv/sendedesign.Pressekontakt:IRINA LEHNERTIrina.Lehnert@arte.tvT +33 88 14 2151@ARTEpresseARTE G.E.I.E.4 Quai du Chanoine Winterer, CS 20035, F-67080 Strasbourg CedexOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell