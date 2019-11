ARTE Journal-Sondersendung zu 30 Jahren Mauerfall (FOTO)

Strasbourg (ots) -Der europäische Kulturkanal ARTE zeigt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums desMauerfalls diesen Samstag, den 9. November 2019, ab 22.55 Uhr eine 52-minütigeARTE Journal-Sondersendung live aus Berlin.28 Jahre lang teilt die imposante wie symbolträchtige Berliner Mauer Ost undWest. Am 9. November 1989 schließlich führen monatelange politische Unruhen zuihrem Fall. Der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs nimmt seinen Lauf undmündet in einer völligen Umwälzung der politischen Machtverhältnisse.Doch wie steht es 30 Jahre später um Deutschland und Europa? Wurde diejahrzehntelange Spaltung des europäischen Kontinents überwunden? Vereint unsheute mehr als uns damals trennte? Oder mehren sich nicht doch dieMissverständnisse zwischen Ost und West, reden wir aneinander vorbei, inDeutschland wie in ganz Europa?ARTE Journal zieht diesen Samstag, den 9. November 2019, zusammen mit seinenGästen ein Resümee der Gegenwart und nimmt die Auswirkungen des Falls der Mauerund des Eisernen Vorhangs aus europäischer Perspektive in den Blick. Daseuropäische Nachrichtenmagazin widmet sich dabei unter anderem derPressefreiheit und alternativen Medien in Ungarn, dem EuropäischenSolidarnosc-Zentrum in Danzig und Deutschen, die nach dem Fall der Mauer in denWesten gegangen sind und jetzt wieder in die Gebiete der ehemaligen DDRzurückkehren.Die ab 22.55 Uhr live ausgestrahlte 52-minütige Sondersendung wird moderiert vonAndrea Fies, zu Gast sind: Prof. Dr. Steffen Mau (Soziologe und Autor), LiseJolly (ehemalige Berlin-Korrespondentin von Radio France), Basil Kerski(Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig) und Ferenc Köszeg(ungarischer Bürgerrechtler).Seit 1. Oktober schon präsentiert ARTE dokumentarische, musikalische undfilmische Erinnerungen zu 30 Jahren Mauerfall. Eine Auswahl der Programme istweiter unter www.arte.tv/mauerfall zu finden.Pressekontakt:Manuel Schönung | manuel.schoenung@arte.tv | +33 3 90 14 2009Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell