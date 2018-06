Strasbourg (ots) - Zum achten Mal richtet die FranzösischeAkademie in Rom vom 7.-9. Juni das Festival Villa Aperta im Gartender im 16. Jahrhundert erbauten Villa Medici aus. ARTE Concert(www.arte.tv) überträgt die Abendveranstaltungen am 8. und 9. Juni imLivestream.Unter dem Motto "Calling for a new Renaissance" steht das FestivalVilla Aperta in diesem Jahr ganz im Zeichen einer Epoche, die sichdurch ihren kollektiven Wagemut auszeichnete. Das Line-Up istgenreübergreifend und umfasst ausgewählte Acts von elektronischerMusik über Rock und Disco bis hin zur Popmusik. Musiker, Komponisten,Videokünstler und Schriftsteller - u.a. Nobelpreisträger GaoXingjian, Pate der diesjährigen Festivalausgabe - stellen neue Formender künstlerischen Zusammenarbeit vor. Die Fassade der Villa Mediciwird per "Projektionsmapping" so beleuchtet, dass ihreaußergewöhnliche Architektur besonders gut zur Geltung kommt.Anlässlich der Konzertübertragungen startet ARTE zudem seinDigitalangebot auf Italienisch, ARTE in italiano (www.arte.tv/it),und stellt die Livestreams auf seiner nun auf eine sechste Spracheerweiterte Videoplattform zur Verfügung. Somit steht das FestivalZuschauern europaweit in der ARTE-Mediathek sowie über die Apps aufSmartphones, Tablets und Smart-TVs zur Verfügung.Folgende Konzerte überträgt ARTE Concert im Livestream:Freitag, 8. Juni21.15 - 22.15 Uhr: Fred Frith und Gao Xingjian22.30 - 23.15 Uhr: Joakim DJ Set23.15 - 00.15 Uhr: NSDOS00.15 - 01.15 Uhr: Jacques DJ Set01.15 - 02.30 Uhr: Pedro Winter b2b MYDSamstag, 9. Juni22.15 - 22.40 Uhr: Julien Ribot22.45 - 23.45 Uhr: Brigitte und Boris Bergmann23.45 - 01.45 Uhr: L'impératricePressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 63 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell