Strasbourg (ots) - Drei Festivals - ein digitales Happening: Am 1. August 2020 überträgt ARTE Concert von 16.00 bis 24.00 Uhr live das "Zeitgleich Festival - Watt, Wald, Wasser" - ein digitales Festivalformat, das von den MacherInnen des "Watt en Schlick Fests" (Niedersachen), des "Rocken am Brocken" (Sachsen-Anhalt) und des "Sound of the Forest" (Hessen) als Antwort auf den kulturellen Stillstand im Festivalsommer initiiert wurde.Wie der Name schon verrät, finden alle drei Festivals zeitgleich statt - am Wattenmeer, in den Harzer Bergen und im Odenwald. Im Rotationsprinzip werden insgesamt 15 Liveacts von der Floßbühne des "Watt en Schlick", der Hexenhausbühne des "Rocken am Brocken" und der Seebühne des "Sound of the Forest" online auf arte.tv/zeitgleich zu sehen sein.Das Line-Up der drei Independent-Festivals ist dabei so facettenreich wie deren liebevoll inszenierte Kulissen: Megaloh, KLAN, Cari Cari, Martin Kohlstedt, Ebow, Altin Gün, Black Sea Dahu, Die Höchste Eisenbahn, ÄTNA, Hundreds, Bukahara, Bosse, Meute, Mighty Oaks und Joris bringen das Festival-Gefühl zu den ZuschauerInnen nach Hause auf den Bildschirm.Der Live-Stream wird anschließend 90 Tage als Video-on-Demand in der ARTE-Mediathek abrufbar sein. Außerdem wird aus den Highlights des Festivaltags eine TV-Sendung erstellt, die im Spätherbst im Programm von ARTE ausgestrahlt wird.Das Programm am 1. August 2020 auf arte.tv/zeitgleich im Überblick:16.00 Uhr Ebow | Watt en Schlick16.30 Uhr KLAN | Sound of the Forest17.00 Uhr Cari Cari | Rocken am Brocken17.30 Uhr Megaloh | Watt en Schlick18.00 Uhr Black Sea Dahu | Sound of the Forest18.30 Uhr Martin Kohlstedt | Rocken am Brocken19.00 Uhr Die Höchste Eisenbahn | Watt en Schlick19.30 Uhr ÄTNA | Sound of the Forest20.05 Uhr Hundreds | Rocken am Brocken20.40 Uhr Altin Gün | Watt en Schlick21.15 Uhr Bukahara | Sound of the Forest21.50 Uhr Bosse | Rocken am Brocken22.15 Uhr Meute | Watt en Schlick22.50 Uhr Joris | Sound of the Forest23.25 Uhr Mighty Oaks | Rocken am BrockenDer Live-Stream ist Teil der "ARTE Festival-Oase", dem diesjährigen virtuellen Festival-Sommer auf ARTE Concert.Pressekontakt:Romina Kunz | romina.kunz@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9021/4663845OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell