Strasbourg (ots) - Die beiden größten sächsischenSinfonieorchester - das Gewandhausorchester zu Leipzig und dieStaatskapelle Dresden - geben am morgigen Samstag, den 15. September2018, um 20 Uhr unter der Leitung ihres Ehrendirigenten HerbertBlomstedt ein gemeinsames Konzert als Zeichen für ein friedvolles undtolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft. ARTE Concertüberträgt das Konzert im Livestream auf concert.arte.tv und aufseiner Facebookseite.Das Gewandhausorchester zu Leipzig und die SächsischeStaatskapelle wollen mit dem Konzert, und einem weiteren am 15.November 2018, ein Zeichen für zwischenmenschliche Werte wie Achtung,Toleranz und Weltoffenheit setzen. Anlass für das gemeinsamemusikalische Statement seien gesellschaftliche Entwicklungen, die dieMitglieder der Orchester und der Trägerinstitutionen mit großer Sorgebeobachten: "Die zunehmende Intoleranz und Aggression gegenüberanders aussehenden oder anders denkenden Menschen", heißt es in einerPressemitteilung der beiden Häuser.Programm:Ludwig van BeethovenOuvertüre aus der Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel "Egmont",op. 84Hector BerliozSymphonie fantastique op. 14Ansprache: Herbert BlomstedtLink zum Livestream: http://ots.de/48wbLq