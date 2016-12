ARLANXEO gründet Rubber Technology Centre im Changzhou National Hi-Tech District

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - ARLANXEO, einer der weltweitführenden Anbieter von Synthesekautschuk, eröffnete am 15. Dezembersein Rubber Technology Centre im Changzhou National Hi-Tech District(CND). Der stellvertretende Bürgermeister von Changzhou, Li Xiaoping,der Direktor des Verwaltungsrats des CND, Chen Zhengchun, und JanPaul, CEO von ARLANXEO, nahmen an der Eröffnungsfeier teil undmachten eine Besichtigungstour durch das neu gegründete Zentrum.ARLANXEO ist ein Joint Venture im Bereich Synthesekautschukzwischen Saudi Aramco und LANXESS, einem weltweit führendenSpezialchemie-Konzern mit Sitz in Deutschland. ARLANXEO ist auf dieHerstellung von Produkten spezialisiert, die in der Automobil- undReifenindustrie, aber auch in der Bauwirtschaft oder in der Öl- undGasindustrie weithin eingesetzt werden. Neben dem Management derbestehenden Kautschukproduktionsanlagen von LANXESS hat ARLANXEO aucherhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, mitdem Ziel der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb vonHochleistungskautschuk. Das neu gegründeteKautschuk-Technologiezentrum umfasst fünf Labore mit modernstenEinrichtungen. Das Zentrum wird die Test-, Misch- undProduktionskapazitäten von ARLANXEO unter einem Dach vereinen undsich als eine branchenführende End-to-End-Technologie-Plattformpositionieren.Chen Zhengchun sagte bei der Feier, dass die Eröffnung des neugegründeten Kautschuk-Technologiezentrums nicht nur eine neue Basisfür die Forschung und Entwicklung sowie die Produktionsbestrebungenvon ARLANXEO in Changzhou bietet, sondern auch China und ganz Asienin die Rolle eines bedeutenden Akteurs in Forschung und Entwicklungim Bereich Gummi versetzt. Bei der Arbeit mit Unternehmen, die inErwägung ziehen, ihre Produktionsstätten im CND anzusiedeln,bestanden die Manager des Bezirks stets auf Vereinbarungen, die füralle Beteiligten einen gegenseitigen Nutzen darstellen. Auf dieseWeise erhalten die Unternehmen, die den Bezirk wählen, ein günstigesInvestitionsumfeld, unterstützt durch qualitativ hochwertige undeffiziente Support-Services.LANXESS hat im Changzhou National Hi-Tech District dreiEinrichtungen zur Unterstützung der Lederwarengeschäfte desUnternehmens eingerichtet, eine Produktionsanlage fürEthylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), ein Logistikzentrum und einLagerhaus. Der Produktionswert der von LANXESS in Changzhouhergestellten Waren betrug in den ersten zehn Monaten des Jahres 644Millionen Yuan (ca. 92,6 Millionen USD), was im Verkauf 766 MillionenYuan (ca. 110 Millionen USD) einbrachte. Die EPDM-Anlage inChangzhou, eine Butylkautschuk-Anlage und eine Nd-BR-Anlage, beide inSingapur, sind heute die drei modernsten Produktionsanlagen vonARLANXEO.Pressekontakt:Zhongliang Wang+86-519-85127305w_razor@163.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell