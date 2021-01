ARK Invest Aktie: Muss sich da jemand verteidigen?

Der CEO und das Forschungsteam von ARK Invest haben Kryptowährungen nach Janet Yellens Kommentaren über ihre illegalen Aktivitäten verteidigt.

Finanzministerin Janet Yellen hat in ihrer Rede am Dienstag ihre Besorgnis über die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zum Ausdruck gebracht. "Kryptowährungen sind eine besondere Sorge. Ich denke, viele werden – zumindest in einem Transaktionssinne – hauptsächlich für illegale Finanzierung verwendet",



