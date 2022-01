ARK Innovation-ETF: Wohin geht die Reise?

2022 war bislang gewiss nicht das Jahr den ARK Innovation-ETF: Seit dem 1. Januar fiel der Titel an der NYSE um 27,15 Prozent. Vorige Woche ist der Kurs weiter in den Keller gewandert: 3,65 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. Doch am jüngsten Handelstag legte der Titel um 3,89 Prozent zu – und schloss mit einem Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung