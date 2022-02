ARK Innovation-ETF: Fairer geht’s derzeit nicht!

Der Start in 2022 war bisher eher holprig für den ARK Innovation-ETF: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 27,01 Prozent hinabgepurzelt. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des ETFs jedoch wieder aufwärts: Der Titel stieg in den vergangenen fünf Tagen um 4,09 Prozent. 0,96 Prozent hat der Titel ebenfalls bis 16 Uhr MEZ im Tagesverlauf zugelegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung