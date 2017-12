ARI revolutioniert das Fahrzeugleasing in Deutschland

Stuttgart (ots) - Die ARI Fleet Germany bietet mit "ARI FlexLease"ab sofort ein Leasingmodell für alle gewerblich genutztenFahrzeugtypen an. Diese Finanzierungslösung mit flexiblen Laufzeitenohne Kilometerbegrenzungen, kombiniert mit transparentenAbrechnungsmodellen, hat Kostenvorteile von bis zu 20 %.Das Modell eines Open-End-Finance-Lease bedeutet einen komplettenSystemwechsel gegenüber den bereits etablierten Leasingmodellen, daerstmalig die Vermarktungserlöse eines Fahrzeugs am Vertragsendevollumfänglich dem Leasingnehmer zufließen und nicht wie bisher beimLeasinggeber verbleiben. Auch die vollkommen flexiblen Laufzeiten unddie Möglichkeit, die Fahrzeuge jederzeit nach Bedarf an denLeasinggeber zurückzugeben, ohne zusätzliche intransparenteVertragsstrafen bezahlen zu müssen, zeichnen das Produkt aus. Zudemist das weithin bekannte Problem der Berechnung von Minderwerten amVertragsende in den flexiblen Modellen von ARI gelöst, da hier keinegesonderte Minderwertabrechnung stattfindet."ARI FlexLease leitet einen Paradigmenwechsel im Fahrzeugleasingein. Das vorherrschende System mit Laufzeitverträgen von der Stangekennt eine solche Flexibilität und Transparenz nicht", so MajkStrika, Geschäftsführer der ARI Fleet Germany GmbH. Der Kostenvorteilbetrage im Durchschnitt der möglichen Vertragskonstellationen rund 10% pro Jahr.Das ist aber noch nicht alles. ARI FlexLease deckt ausschließlichdie Finanzierungskomponente - und das für alle Fahrzeugtypen - ab underöffnet die Möglichkeit, auch noch bei den Services wie Reparaturen,Reifenwechseln oder Versicherungen beträchtliche Einsparungen zuerzielen. Denn die gängigen Full-Service-Closed-End Leasingverträge("All inclusive") sind anders als von der Werbung suggeriert in derRegel teurer als bei einem separaten Einkauf dieser Dienstleistungen.Durch die Entbündelung von Finanzierung und Services entsteht dieMöglichkeit zur detaillierten Verhandlung von Konditionen und dadurchmehr Wettbewerb. Unter dem Strich addieren sich die Kostenvorteileauf bis zu 20 %."Unser Angebot richtet sich an Unternehmen, die einvollkostenorientiertes Fuhrparkmanagement mit transparenter Steuerungaller Aufwandspositionen betreiben wollen", so Strika. ARI FlexLeaselasse sich mit den verschiedenen Flottenmanagement-Modulen von ARIFleet verbinden. Der Leasingnehmer könne seinen Fuhrpark flexibelnach seinen individuellen Bedürfnissen nutzen und gleichzeitig enormeEinsparungen erzielen.In den USA ist dieses Leasingprodukt seit Jahrzehntenmarktdominierend.Pressekontakt:Rückfragen bitte an Frank Heß, Tel. 0711/667617133,fhess@arifleet.de; Details zu ARI FlexLease unterhttp://www.arifleet.de/dienstleistungen/open-end-finance-leaseOriginal-Content von: ARI Fleet Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell