ARGO - AREA Science Park bringt Synergie-System auf den Markt, welches die italienische Region Friaul-Julisch Venetien zum nationalen Innovationslabor werden lässt

Triest, Italien (ots/PRNewswire) -AREA Science Park kündigt Markteinführung von ARGO an, ein neuesindustrielles System auf Basis einer Prozess- und Produktinnovation,das die wirtschaftliche Produktivität in die Höhe treiben und durcheine Interaktion von Forschung und Produktion neue Arbeitsplätzeschaffen wird. Das 9 Millionen Euro-Projekt, das im Laufe dernächsten drei Jahre umgesetzt wird, entsteht in Zusammenarbeit derregionalen Behörden in der italienischen Region Friaul-JulischVenetien mit dem Bildungsministerium, dem Bereich Hochschule undForschung sowie dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung,während das Unternehmen AREA Science Park als Koordinator in derUmsetzung aller komplexen Vorgänge fungiert."ARGO ist das Erzeugnis einer engen Zusammenarbeit innerhalbdieses Ökosystems", so Stefano Casaleggi, Generaldirektor, AREAScience Park. "Es werden ein Kompetenznetzwerk und Infrastrukturengeschaffen, um Ressourcen zu optimieren, vor allem finanziellerNatur, um schließlich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region zustärken."Zum ersten Mal geht eine Region in Italien ein Abkommen mit zweiMinisterien für die Investition in Schulungen und Forschungstransferan Unternehmen ein, welche die Region - auf Basis desNabe-Speiche-Modells - in ein qualifiziertes und erstklassigesInnovationslabor verwandeln werden. Dieses von ARGO geförderte Modellwird in Friaul-Julisch Venetien getestet und im Anschluss aufnationaler und internationaler Ebene exportiert.Die Ankündigung fällt zudem mit dem 40. Geburtstag von AREAScience Park zusammen - das Unternehmen wurde mit dem anfänglichenZiel gegründet, ein Bindeglied zwischen der Geschäftswelt und den dergroßen Anzahl an erstklassigen internationalenWissenschaftseinrichtungen in Triest zu bilden. Das Unternehmen istheute die wichtigste multisektorielle Wissenschafts- undInnovationsagentur in Italien und gehört zu den führenden Unternehmendieser Art in Europa.ARGO zielt auf die Entwicklung von vier komplexen Projekten ab:auf die Schaffung des Industriellen Innovationshafens in Triest, dieErrichtung eines Gründungszentrums für besonders innovativeUnternehmen, die Einführung der IPV4FVG-Plattform zur Unterstützungin der Digitalisierung von Unternehmen auf regionaler Ebene und denEinsatz von wissenschaftlichen und technologischen Plattformen, diefrei zugänglich sind für Unternehmen, die an Innovationsprojektenarbeiten möchten."Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit, aber gleichzeitig sindwir uns der Herausforderung bewusst, der wir entgegensehen: dreiJahre für die Implementierung von ARGO zur Durchsetzung einesSystems, das offen, inklusive und für alle erhältlich ist", erläutertCasaleggi.http://www.areasciencepark.it