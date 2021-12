ARGENTUM: Indiens Technologie-Unternehmen

23.11.2021 – Indien liegt bei der Anzahl der Start-up-Einhörner auf Platz drei im weltweiten Ranking. Daher bieten sich Investments in Technologie-Unternehmen in dem südasiatischen Land an.

Indien und Technologie-Unternehmen: China-Regulierung ein Vorteil

Die starke Regulierung in China – Alibaba, Tencent, TAL Education- könnte Indiens Technologie-Unternehmen in die Karten spielen. Groß-Investoren wie Masayoshi Son mit seinem Vision Fund sind China gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



