ARGENTUM: Etwas Vorsicht ist weiterhin angebracht

07.07.2021 – Der Sommer ist da, und erfreulicherweise sind die Infektionszahlen in Deutschland zuletzt sehr deutlich gesunken. Das Wetter und steigende Impfquote sorgen dafür, dass so etwas wie Normalität eingekehrt ist und auch Sommerurlaub und schöne Erlebnisse wieder möglich sind. Auf der anderen Seite ziehen düstere Wolken auf: Die Covid-19-Variante Delta (sogenannte indische Variante) führt bereits in verschiedenen Ländern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



