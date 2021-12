ARERO – Der Weltfonds: So kann es kommen!

ARERO – Der Weltfonds gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 17. November 2021 ein Kurshoch von 261,78 Euro zu notieren. In den letzten 37 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -3,33 Prozent. Die Anteilseigner von ARERO – Der Weltfonds mussten also in den letzten 37 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

Die Rendite schreckt ab!

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung