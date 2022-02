ARENA ERNENNT NEUEN SALES DIRECTOR FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

München (ots/PRNewswire) -arena hat die Ernennung von Oliver Pfaff zum neuen Sales Director für Deutschland und Österreich bestätigt. 2022 wird ein wegweisendes Jahr, in dem das Unternehmen aus der globalen Pandemie hervortritt und die Marke auf ihr fünfzigjähriges Bestehen im Jahr 2023 zusteuert. Das Unternehmen ist bestrebt, das volle Potenzial in Deutschland und Österreich zu erschließen und Olivier Pfaff wird die Führung übernehmen, um das Wachstum in diesen wichtigen europäischen Märkten voranzutreiben."Oliver wurde damit beauftragt, den Marktanteil in unserem Kerngeschäft zu erhöhen, indem wir unsere Führungsposition in traditionellen Einzelhandelskanälen stärken und die Expansion der digitalen Kanäle von arena nutzen. Der Schlüssel zum Erfolg in Deutschland und Österreich wird auch darin bestehen, die Bekanntheit der Marke und die Verkäufe bei den Personen zu steigern, die das Leben im und am Wasser genießen", kommentierte Luca Belogi, führender Vertriebsmanager von arena.Oliver kommt mit einem reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Branchen und Marken zu arena. In den letzten 3 Jahren war er Leiter im Key Account Management für Marcolin, führend in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Marken-Sonnenbrillen und optischer Brillen. Oliver hat sich in den letzten 15 Jahren auch einen erfolgreichen beruflichen Werdegang im Vertrieb und im Marketing von renommierten Konsumgütermarken wie Diageo, Danone und Storck aufgebaut."Ich freue mich sehr, bei arena einzusteigen und kann es kaum abwarten mit dem talentierten Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. Die Marke arena ist in Deutschland bereits sehr stark und ich schätze es, in einer Kultur zu arbeiten, die kontinuierlich auf die Verbesserung ihrer Produkte und Abläufe setzt. Ich freue mich sehr auf die starke Präsenz von arena im Schwimmsport und die Herausforderung, arena als Lifestyle-Marke für Menschen zu etablieren, die das Wasser genauso lieben wie wir", kommentierte Oliver Pfaff.Contact:Cristina CantoniE-Mail: c.cantoni@arenasport.comTelefonnummer: +39 334 6879249Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750681/arena.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1693019/Arena_Sport_Logo.jpgOriginal-Content von: arena, übermittelt durch news aktuell