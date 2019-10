AREA Science Park gründet Allianz mit Toscana Life Sciences

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

AREA und TLS werden bei der fortgeschrittenen GenforschungzusammenarbeitenFlorenz, Italien (ots/PRNewswire) - AREA Science Park, Italiensführendes Zentrum für wissenschaftliche Forschung, hat eineKooperationsvereinbarung mit Toscana Life Sciences unterzeichnet,einer renommierten Institution, deren Fachgebiet Life Sciences ist.Sergio Paoletti, President von AREA, erklärte, dass die neueVereinbarung einen wichtigen Schritt in Richtung eines landesweitenSystems darstellt und dazu beiträgt, eine kritische Größe im BereichGenomik und Epigenomik in Italien zu erreichen."Diese Partnerschaft mit Toscana Life Sciences wird uns mitSicherheit ermöglichen, ein exzellentes Netzwerk für nationaleSpitzenleistungen aufzubauen, um wichtige wissenschaftlicheErgebnisse zu erzielen und gleichzeitig Wirtschaftswachstum undEntwicklung zu fördern", sagte Paoletti.In diesem Kontext ist AREA bestrebt, seine wissenschaftliche undtechnologische Infrastruktur auch für andere nutzbar zu machen. Dazuzählen z.B. die Einrichtung Elettra Sincrotrone - ein internationalesmultidisziplinäres Forschungszentrum, das auf die Erzeugung vonSynchrotronlicht und Freie-Elektronen-Laser und deren Anwendung inden Material- und Biowissenschaften spezialisiert ist - und derkürzlich erworbene Sequencer, der eine schnelle Analyse von DNA undRNA ermöglicht und auch im Bereich der epigenomischen Forschung zumEinsatz kommt."Die gemeinsame Nutzung technologischer Infrastrukturen und dieOptimierung ihrer Nutzung ist eines der Hauptziele des Systems Argo,ein Industriemodell, das wir in Friuli-Venezia Giulia getestet habenund das inzwischen auf das ganze Land ausgeweitet ist", erläuterteStefano Casaleggi, Managing Director von AREA."Wir bauen in jeder Region Italiens ein Netzwerk von Partnern auf,die in der Lage sind, dieses System mit Mehrwert zu bereichern undspezifische Fähigkeiten einzubringen. In der Region Kampanien habenwir eine Vereinbarung mit der Universität Salerno unterzeichnet, inder Toskana mit Toscana Life Sciences, und es werden noch vieleweitere folgen. Dies alles ist Teil eines Innovationssystems, das derForschung und Wirtschaft in ganz Italien zur Verfügung steht",ergänzte Casaleggi.Fabrizio Landi, President von Toscana Life Sciences, sagte: "Diemit AREA unterzeichnete Vereinbarung basiert auf dem Austausch vonFähigkeiten und Kenntnissen, die in den jeweiligen Bereichen derForschung, Ausbildung und Entwicklung erworben werden".Monica Barni, Vizepräsidentin der Region Toskana, erklärteabschließend: "Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie die Synergienzwischen innovativen und exzellenten bestehenden Gegebenheiten fürdie Gemeinschaft von Nutzen sein können. Ich hoffe, dass die heutigeUnterzeichnung der erste Schritt auf dem Weg zu weiteren großenFortschritten ist".Area Science Park ist führend bei öffentlich-privatenPartnerschaften, die sich auf die Bereiche Digital Economy, Logistik,künstliche Intelligenz und 5G, Genomik und Epigenomik, Teilchenphysikund Prozessinnovation erstrecken.Pressekontakt:Francesca Iannelli+39 338 5368101francesca.iannelli@areasciencepark.itOriginal-Content von: AREA Science Park (www.areasciencepark.it), übermittelt durch news aktuell