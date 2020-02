Köln (ots) -Für die Beitragszahler*innen bedeutet es die erste Erhöhung seitzwölf Jahren, für die ARD weitere Einsparungen: Die KEF empfiehlt inihrem aktuellen Bericht, den Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euroanzupassen. Der Beitrag beträgt derzeit 17,50 Euro im Monat für ARD,ZDF und Deutschlandradio."Auch bei einem Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro werden wir weiteräußerst diszipliniert wirtschaften müssen. Dieser Aufgabe sind wiruns bewusst, und dieser Aufgabe werden wir uns stellen", sagtARD-Vorsitzender Tom Buhrow. Die ARD müsse künftig auch mal Dingelassen. Das Ziel: "Wir müssen Prioritäten setzen und werden soweiterhin das bestmögliche Programm für die Menschen, die uns Monatfür Monat bezahlen, anbieten. Gerade jetzt in Zeiten vonPolarisierung, Fake News und mangelndem Respekt im Alltag."Zwölf Jahre ist der Rundfunkbeitrag nicht angestiegen, während sichin der gleichen Zeit die Lebenshaltungskosten in Deutschland uminsgesamt gut 14 Prozent erhöht haben. Bundesweit hat die Umstellungvon der geräteabhängigen Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag proHaushalt im Jahr 2013 insgesamt zusätzliche Einnahmen ergeben. DiesesGeld floss in eine sogenannte Beitragsrücklage. So konnte derRundfunkbeitrag stabil gehalten und sogar einmal gesenkt werden. DieMittel aus dieser Rücklage werden nun Ende 2020 aufgebraucht sein.Dass der Rundfunkbeitrag so viele Jahre nicht angestiegen ist, hatauch damit zu tun, dass die ARD auf vielen Ebenen ihre Ausgabenreduziert und tiefgreifende Strukturreformen eingeleitet hat. "Wirhaben Organisationsstrukturen angepasst, Produktionsabläufe optimiertund Personal abgebaut", so Tom Buhrow. "Sonst wäre das nicht zuleisten gewesen."Zum KEF-VerfahrenDie Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten(KEF) hat heute (20.2.2020) ihren 22. Bericht an die Länderübergeben. Damit ist die zweite Phase des Verfahrens zur Feststellungdes Rundfunkbeitrags abgeschlossen. Über die künftige Höhe desRundfunkbeitrags entscheiden jetzt die 16 Landtage der Bundesländerin Form eines Staatsvertrages, den zuvor alle Regierungschefinnen und-chefs unterzeichnen müssen. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunkmit ARD, ZDF und Deutschlandradio ist der Rundfunkbeitrag dieHaupteinnahmequelle. Ein kleiner Teil des Geldes geht an dieLandesmedienanstalten, den Aufsichtsbehörden für den privatenRundfunk.Der Rundfunkbeitrag liegt seit 2015 bei 17,50 Euro im Monat für ARD,ZDF und Deutschlandradio, von 2009 bis 2015 lag er bei 17,98 Euro.Pressekontakt:Svenja Siegert, Sabine KrebsARD KommunikationTel.: 0221/220-1475E-Mail: pressestelle@ard.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4525848OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell