ARD will Gespräche mit ZDF über gemeinsames Sendezentrum angehen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Plänen für ein gemeinsames Sendezentrum von ARD und ZDF für große Sportereignisse soll es schon bald Fortschritte geben.



Über das Thema sei bei der ARD-Intendantentagung in Berlin intensiv gesprochen worden, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Dienstag - und auch über die Voraussetzungen. "Wir haben ja zwischen ARD und ZDF in Teilen unterschiedliche technische Systeme."

Auch wenn das Ziel vernünftig sei, wolle das bedacht sein, sagte Wilhelm. "In dem Sinne werden wir schon in den nächsten Wochen die Gespräche mit dem ZDF aufnehmen. Wir haben einen gewissen Zeitdruck wegen des Jahres 2020 - da gibt es ja mehrere Großereignisse gleichzeitig."

Die eine oder andere Standortvariante sei ebenfalls bereits überlegt worden - noch sei es aber zu früh, das öffentlich zu machen, sagte der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks. "Aber sinnvoll wär's, wenn es uns in der Tat gelingt, gemeinsam mit den Kollegen in Mainz etwas Dauerhaftes anzubieten für die unterschiedlichsten Großereignisse des Sports."

Ein solches NBC (National Broadcasting Center) auf Zeit haben ARD und ZDF während der Fußball-WM in Baden-Baden. Von dort berichten sie gemeinsam über das Großereignis in Russland./ah/DP/she